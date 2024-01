Hertha BSC unter Schock! Präsident Bernstein (43) völlig unerwartet verstorben

Schreckliche Nachrichten aus der Hauptstadt! Hertha BSC hat am Dienstag (16. Januar) verkündet, dass Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren „unerwartet verstorben“ sei. Er hinterlässt eine Frau und eine kleine Tochter.

Hertha BSC unter Schock: Kay Bernstein ist tot

Zweitligist Hertha BSC hat am Dienstag den Tod seines Präsidenten Kay Bernstein bekanntgegeben. Er wurde nur 43 Jahre alt.

„Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. Wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie nach diesem schrecklichen Ereignis zu respektieren“, heißt es in einer Mitteilung des Hauptstadtklubs.

In den sozialen Netzwerken sprachen zahlreiche Zweitliga- und Bundesliga-Klubs der Familie Bernstein ihr Beileid aus: „Ruhe in Frieden, Kay Bernstein. Wir sprechen unser Mitgefühl seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden aus“, schreibt beispielsweise der Hamburger SV. Andere Vereine wie Nürnberg, Karlsruhe oder Hoffenheim kondolierten ebenfalls. Der FC Schalke 04 postet auf X (ehemals Twitter): „Diese Nachricht lässt uns schockiert zurück. Unser Beileid und Mitgefühl gilt der Familie Bernstein, den Freunden und Hertha BSC.“

Im Juni 2022 war Bernstein zum Präsidenten des Hauptstadtklubs gewählt worden – mit Rückendeckung der Ultra-Szene. Dort gehörte er als Mitbegründer der Harlekins viele Jahre an. Sein Ziel war es, den Verein nach Jahren der Misswirtschaft wieder zusammenzuführen.

Außerdem forderte er eine Minimierung der Abhängigkeit von TV-Geldern. Für das Thema Gehaltsobergrenze machte er ebenso Werbung wie für eine Rückkehr zur Kern-Anstoßzeit am Samstag um 15.30 Uhr und Maßnahmen gegen ausufernde Beraterhonorare. Er war um das Image des „nahbaren“ Präsidenten bemüht und wollte Wert auf den Blickwinkel der Fans legen.