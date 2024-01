FC Schalke 04 – Hamburger SV im Live-Ticker: Hammer vor Anpfiff! Fans gehen radikalen Schritt

Die 2. Bundesliga ist zurück aus der Winterpause! Am 18. Spieltag geht es mit dem Spitzenspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV gleich wieder zur Sache. Im Fokus stehen bei diesem Duell natürlich auch die Fans.

Sportlich ist die Begegnung ohnehin brisant. Sowohl der der FC Schalke 04 als auch der Hamburger SV waren mit ihrer jeweiligen Hinrunde nicht zufrieden. Welches Team startet mit einem Sieg und bei wem gehen die Diskussionen gleich nach dem ersten Spiel wieder los?

FC Schalke 04 – Hamburger SV im Live-Ticker: S04-Überraschung?

Wie starten die Knappen ins neue Jahr? Gibt es bei FC Schalke 04 – Hamburger SV eine Überraschung – oder müssen die Knappen die aufkeimende Hoffnung gleich wieder einstampfen? Mit unserem Live-Ticker bist du darüber immer bestens informiert.

FC Schalke 04 – Hamburger SV -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.42 Uhr: Die Ultras Gelsenkirchen ziehen drastische Konsequenzen aus dem erneuten Choreo-Zoff mit der Polizei. Wie sie offiziell verkündeten, wird eine geplante Aktion zum Einlauf kurzerhand gecancelt. Eigentlich sollte die Nordkurve auf Kommando in ein Wunderkerzen-Meer verwandelt werden. Darauf hat die Fanszene nach dem wiederholten Theater jetzt aber keine Lust mehr.

18.30 Uhr: Dementsprechend werden die Augen aller (TV-)Zuschauer heute auf Nordkurve und Gästeblock gerichtet sein. Dass sich die HSVler das Verbot einfach so gefallen lassen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und auch die Schalke-Fans hatten ja schon ihre Probleme mit der Polizei und dürften ihre Meinung erneut klar kundtun.

16.26 Uhr: Die Knappen reagierten auf den Streit, bedauerten das Verbot. Zudem gab es an die eigenen Anhänger ein Versprechen, dass man sich dafür einsetzen werde, Choreos im Stadion zu etablieren. Alle Infos dazu bekommst du hier >>>

15.11 Uhr: Großen Streit gab es vor der Begegnung in beiden Fanlagern. Eigentlich hatten sowohl Fans des FC Schalke 04 als auch des Hamburger SV eine Choreo geplant. Den Gästen wurde diese von der Polizei allerdings untersagt! Begründung: Die geplante Blockfahne sei in Bezug auf Einsatz von Pyrotechnik ein Sicherheitsrisiko (hier mehr erfahren). Das Verbot dürfte die Ultras allerdings wohl erst recht anstacheln…

13.22 Uhr: Beim FC Schalke 04 warten alle Fans noch immer auf den ersten Winterneuzugang. Bisher tat sich nur etwas auf der Abgangsseite. Dabei hätten die Knappen Verstärkung an der ein oder anderen Stelle durchaus nötig. Nicht, dass das noch zum Problem wird…

11.01 Uhr: Eine Trainerdiskussion führte man in der Winterpause auch in Hamburg – allerdings mit dem Ergebnis, dass Tim Walter bleibt. Der HSV ist Dritter – und schon wieder wackelt der Aufstieg. Irgendwie hat man sich bei den Norddeutschen dran gewöhnt, obwohl die natürlich unbedingt zurück in die Bundesliga wollen. Derzeit liegt man drei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Ein Sieg auf Schalke ist Pflicht.

Weitere Nachrichten kannst du hier nachlesen:

9.43 Uhr: In ihrer Gänze war die Hinrunde für den FC Schalke 04 eine Enttäuschung. Nach ganz schwachem Start stand man lange auf einem Abstiegsplatz! Mit dem direkten Wiederaufstieg hatte man genau nichts zu tun. Thomas Reis musste als Trainer gehen, Karel Geraerts kam. Der Belgier brachte die Euphorie zurück. Auch in den Testspielen trat S04 zuletzt ganz anders auf, nämlich offensiv und mutig. Zeigt sich das auch heute?

9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für FC Schalke 04 – Hamburger SV! Welche Mannschaft kommt besser aus der Winterpause? Ab 20.30 Uhr sind wir alle etwas schlauer.