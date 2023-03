FC Schalke 04: Jetzt also doch! Ex-S04-Talent Thiaw wird mit großer Ehre belohnt

Dass Malick Thiaw nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde, sorgte dieser Tage auch bei vielen Fans des FC Schalke 04 für große Verwunderung. Bundestrainer Hansi Flick berücksichtigte den 21-Jährigen zunächst nicht.

Nun kommt der Junge aus der Knappenschmiede aber doch zu seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft. Bundestrainer Hansi Flick hat den früheren Spieler des FC Schalke 04 nachnominiert. Malick Thiaw ersetzt Armel Bella-Kotchap.

FC Schalke 04: Thiaw für Länderspiele nachnominiert

Wie der DFB am Sonntagabend mitteilte, wird Malick Thiaw bei den kommenden Länderspielen gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) im Kader der deutschen Nationalmannschaft stehen. Er wurde von Hansi Flick für Bella-Kotchap nachnominiert.

Bella-Kotchap vom FC Southampton verletzte sich am Samstag beim Spiel gegen die Tottenham Hotspur an seiner Schulter und musste die Länderspielreise kurzfristig noch absagen. Thiaw vom AC Mailand bucht seine deshalb kurzfristig um. Ursprünglich sollte er für die U21-Nationalmannschaft zum Einsatz kommen.

Schon morgen geht es für die Nationalmannschaft in Frankfurt mit einer Regenerationseinheit los. Thiaw war am Samstag noch mit dem AC Mailand gegen Udinese Calcio (1:3) im Einsatz. Seit Februar ist er bei den „Rossoneri“ in der Innenverteidigung gesetzt und überzeugt dort mit richtig starken Leistungen. Die Belohnung kommt nun mit der Nominierung für die Nationalmannschaft.

Sechs Neulinge im DFB-Kader

Damit ist Malick Thiaw der sechste Neuling in der DFB-Elf. Zuvor hatte Flick schon erstmals Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Mergim Berisha (FC Augsburg), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) und Kevin Schade (FC Brentford) für die Länderspiele nominiert.