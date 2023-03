FC Schalke 04: Entscheidung um Ex-S04-Talent Thiaw gefallen! Fans können es nicht fassen

Er wagte den großen Sprung auf die europäische Fußballbühne und wurde für seinen Mut belohnt: Letztes Jahr spielte Mega-Talent Malick Thiaw noch mit dem FC Schalke 04 in der zweiten Liga, jetzt steht er für seinen Club AC Mailand in der Champions League auf dem Feld. Dem Ex-S04-Star gelang also der Durchbruch. Doch eine Sache bleibt ihm weiterhin verwehrt.

Hansi Flick hat sein Aufgebot für die Testspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) benannt. Nicht mit dabei: Ex-FC-Schalke-04-Talent Malick Thiaw! Einige Fans können diese Entscheidung so gar nicht nachvollziehen.

FC Schalke 04: Talent startet bei neuem Verein durch

Denn: Der 21-Jährige spielt beim AC Mailand die Saison seines Lebens. Stand Thiaw in der Hinrunde nur sporadisch auf dem Feld, gehört er mittlerweile zur Stammformation des italienischen Top-Klubs, spielt auch in der Champions League regelmäßig.

Das ehemalige FC-Schalke-04-Talent Malick Thiaw startet beim AC Mailand voll durch. Foto: IMAGO / Marco Canoniero

Außerdem: Malick Thiaw spielt zwar bereits für die deutsche U21-Nationalmannschaft, hat für die Senioren allerdings noch keine Partie bestritten. Der Sohn eines senegalesischen Vaters und einer finnischen Mutter wuchs in Düsseldorf auf. Er besaß zunächst nur die finnische Staatsbürgerschaft. Seit dem Frühjahr 2021 hat er auch einen deutschen Pass. Und solange Thiaw noch kein Spiel für die deutsche A-Elf gespielt hat, steht es ihm auch frei für Finnland bei den Senioren auf dem Platz zu stehen.

Und jetzt kommt die bittere Enttäuschung: nach starken Leistungen der letzten Wochen rechneten viele Experten mit einer Nominierung für die anstehenden Länderspiele, doch Bundestrainer Hansi Flick hat andere Pläne und nominierte den Ex-Schalker nicht.

Fans können Nicht-Nominierung Thiaws nicht verstehen

Einige Fans können die Nicht-Nominierung von Thiaw kaum fassen. „Also Flicks Entscheidungen, was die Kader-Erstellung angeht, sind immer sehr fragwürdig. Er hat für mich damals immer wie ein Mann mit Ahnung gewirkt, aber seit er die Nationalmannschaft coacht, folgt das eine Merkwürdige auf das andere“ und „Flick kündigte erst diese Woche an, dass er ‚jüngeren Spielern eine Chance‘ geben will und Thiaw ist der wohl formstärkste deutsche Innenverteidiger. Zudem: Auch nur eine Sekunde Spielzeit gegen Peru würde Thiaws Option für Finnland zu spielen, verhindern. Es geht um die Zukunft des DFB“, heißt es beispielsweise von zwei Twitter-Usern. Eine weitere Person bezeichnet Flick sogar als „Fußballterroristen“.

Malick Thiaw wird sich hinsichtlich seines ersten A-Nationalmannschafts-Spiels wohl noch etwas gedulden müssen.