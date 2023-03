FC Schalke 04: Ex-Star Thiaw lässt Fans eskalieren – „Malick, was bist du?“

Malick Thiaw hat es geschafft. Dem früheren Talent des FC Schalke 04 ist der große Durchbruch gelungen. Mit dem AC Mailand steht er im Viertelfinale der Champions League – und Thiaw hat daran großen Anteil.

Beim 0:0 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die Tottenham Hotspurs stand der Ex-Schalke-Star wieder 90 Minuten auf dem Platz. Von den Fans des AC Mailand wird Malick Thiaw für seinen Auftritt abgefeiert.

Ex-Schalke-Star Thiaw mit Milan im Viertelfinale

Im Sommer wagte Malick Thiaw den Schritt vom FC Schalke 04 zu einem europäischen Top-Klub. Sieben Millionen Euro Ablöse überwies der AC Mailand an die Königsblauen – und mittlerweile scheint sich der Deal für die Rossoneri richtig auszuzahlen.

+++ FC Schalke 04 vor Revierderby: Für S04-Legende Thon ist ER der Schlüsselspieler – „Wie Phönix auf der Asche“ +++

Stand Thiaw in der Hinrunde nur sporadisch auf dem Feld, ist er inzwischen aus der Startelf des AC Milan nicht mehr wegzudenken. Seitdem Champions-League-Hinspiel gegen Tottenham ist Thiaw fester Bestandteil der Mailänder Defensive. In der neuformierten Dreierkette ist der Ex-S04-Star gesetzt.

Auch beim Remis im Rückspiel stand Thiaw in der Startelf und hielt gemeinsam mit seinen Innenverteidigerkollegen Pierre Kalulu und Fikayo Tomori den Laden dicht. Dank des 1:0-Siegs im Hinspiel reichte das torlose Unentschieden den Rossoneri zum Weiterkommen in der Champions League.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Heirate meine Tochter“

Von den Fans wird der 21-Jährige mächtig abgefeiert. Bei Instagram bekam er unter seinem Beitrag nach dem Spiel von den Anhänger zahlreiche Liebesbekundungen. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Heirate meine Tochter“

„Wie stark bist du“

„Malick, was bist du?“

„Die Wand“

„Monster“

„Bist du ein Mensch?“

„Sensationelles Phänomen“

Mehr News:

In der Serie A steht Thiaw mit dem AC Mailand auf Rang fünf, kämpft um den erneuten Einzug in die Königsklasse. Und in der Champions League wartet nun das Viertelfinale. Für Thiaw könnte es aktuell kaum besser laufen. Viele Experten rechnen schon bald mit einer Nominierung für die Nationalmannschaft.