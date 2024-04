Irres Gerücht um Ex-S04-Coach! Kommt es zum spektakulären Wechsel?

Domenico Tedesco war einer der beliebtesten S04-Trainer der letzten Jahre. Der Deutsch-Italiener wurde mit dem FC Schalke 04 unter anderem Vizemeister und coachte sich mit seiner Art in die Herzen der S04-Fans.

Derzeit ist Tedesco belgischer Nationalcoach und bereitet die roten Teufel auf die EM 2024 in Deutschland vor. Wechselt er nach dem Turnier wieder zu einem Verein? Ein europäischer Top-Klub soll den Ex-S04-Trainer auf dem Radar haben.

Ex-S04-Coach Tedecso zu AC Mailand?

Erst im März verlängerte Tedesco seinen Vertrag bei Belgien bis 2026. Nun gibt es jedoch Spekulationen um die Zukunft des früheren Schalkers. Die italienische „Gazetta dello Sport“ nennt Tedesco nämlich als Kandidaten bei der AC Milan.

Amtsinhaber Stefano Pioli droht im Sommer nach fünf Jahren das Aus bei den Rossoneri. Nach der bitteren 1:2-Derbypleite gegen Stadtrivale Inter Mailand, der sich damit vorzeitig die Meisterschaft sicherte, sollen die Klub-Bosse diese Entscheidung intern bereits final getroffen haben.

Tedesco erfülle das gesuchte Trainerprofil der Milan-Bosse, heißt es. Jung soll der neue Coach sein, aber bereits auf hohem Niveau trainiert haben. Dazu soll er mit einem vorgegebenem Budget eine Mannschaft bauen können und Vertreter einer modernen Spielphilosophie mit jungen Akteuren sein. All das trifft auf den Ex-Schalker zu.

Tedesco-Rückkehr nach Italien?

Ein weiterer Faktor bei Tedesco dürfte sein, dass er fließend Italienisch spricht. Der 38-Jährige ist im italienischen Rossano geboren und pflegt noch immer eine enge Bindung zu seiner Heimat. Eine Rückkehr in sein Geburtsland könnte den Ex-S04-Trainer also durchaus reizen.

Sei voller Fokus dürfte jedoch erstmal auf der EM liegen. „Für mich ist es ein Privileg und eine Ehre, Nationaltrainer von Belgien zu sein. Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit den Roten Teufeln“, erklärte der 38-Jährige im Zuge seiner jüngsten Vertragsverlängerung. Verlässt er die Nationalmannschaft für den Job in Italien nach der EM trotzdem?