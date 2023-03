FC Schalke 04: Verwirrung um Yoshida – S04-Star vielsagend: „Es ist schwierig“

Nach dem 1:1 in Augsburg steht die Länderspielpause an. Schalke-Trainer Thomas Reis gönnt seinen Spielern jetzt erst einmal drei Tage Pause, ehe es Mittwoch (22. März) wieder losgeht und am Freitag (24. März) das Testspiel gegen den VVV Venlo ansteht.

In dieser Länderspielpause wird dieses Mal auch Maya Yoshida beim FC Schalke 04 bleiben. Der Japaner ist von Nationaltrainer Hajime Moriyasu nicht in den Kader für die anstehenden Partien berufen worden.

FC Schalke 04: Yoshida nicht zur Nationalmannschaft

Bei der WM 2022 in Katar trug Maya Yoshida noch die Kapitänsbinde der „Blue Samurai“, war der Abwehrchef in der japanischen Nationalmannschaft. Bei den Spielen gegen Uruguay (24. März) und Kolumbien (28. März) wird Yoshida nicht mit dabei sein. Er wurde nicht nominiert.

Über die Hintergründe wollte der 34-Jährige nach dem Remis in Augsburg nicht so wirklich reden. „Es ist schwierig“, sagte er auf Nachfrage der „WAZ“. Zurückgetreten sei er nicht. „Wir reden noch. Wir werden sehen, was passiert, noch in dieser Saison“, so Yoshida. Einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft hatte er sich nach der WM 2022 offengehalten, eine Entscheidung darüber ist aber offenbar noch nicht gefallen.

+++ FC Schalke 04: Leihprofi hat keine Lust auf S04-Rückkehr – „Wenn es hart auf hart kommt“ +++

Yoshida zuletzt bärenstark

Geht es nach dem Leistungsprinzip, hätte sich Yoshida sich seinen Platz in der Nationalmannschaft in den letzten Wochen sicherlich verdient. Seit der Rückrunde wirkt der Japaner deutlich stabiler und ist mit dafür verantwortlich, dass S04 in der Rückrunde die beste Defensive stellt (4 Gegentore in 8 Spielen).

Mehr News:

Statt die lange Reise in die Heimat anzutreten, bleibt Yoshida nun aber erstmal in Gelsenkirchen und bereitet sich dort mit dem Team intensiv auf das nächste Spiel gegen Bayer Leverkusen vor. Am Freitag (24. März) steht zuvor noch ein Testspiel gegen den VVV Venlo an.