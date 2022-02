Schalke-Fans runzeln bei diesem Anblick die Stirn – jetzt spricht Grammozis Klartext

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Bei diesem Anblick war so mancher Fan des FC Schalke 04 mächtig verwundert.

Malick Thiaw hatte sich in den vergangenen zwei Jahren auf Schalke zu einem Leistungsträger entwickelt. Obwohl er erst 20 Jahre alt ist, zählt der Innenverteidiger bereits zu den tragenden Säulen im Kader von Trainer Dimitrios Grammozis.

FC Schalke 04: Thiaw nicht in der Startelf

Kein Wunder, dass sich selbst renommierteste europäische Vereine um das Abwehrtalent des FC Schalke 04 bemühen. In der Winter-Transferperiode soll der AC Mailand seine Fühler nach Thiaw ausgestreckt haben.

Umso erstaunter waren viele Fans des FC Schalke, als Thiaw am Samstag beim 2:1 gegen Regensburg nicht in der Startelf stand. Stattdessen setzte Grammozis auf eine Dreierkette, die aus Marcin Kaminski, Ko Itakura und Salif Sané bestand.

Der FC Schalke 04 und Dimitrios Grammozis sind am Sonntag zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Foto: imago images/Team 2

Schalke-Coach Grammozis über seine Entscheidung

„Die Entscheidung, ihn gegen Regensburg nicht aufzustellen, war für mich nicht einfach“, sagt Grammozis: „Ich wollte mit Kaminski auf der linken Seite einen Linksfuß haben, der in der Spieleröffnung einen anderen Winkel zu Thomas Ouwejan hat.“

In der 63. Minute wurde Thiaw für Sané eingewechselt und erzielte wenige Minuten später den Siegtreffer für Schalke. „Kompliment an Malick“, so Grammozis: „Er hat nach seiner Auswechslung nicht nur durch das Tor überzeugt, er hat uns mit seiner Ausstrahlung noch mal eine gewisse Stabilität gegeben.“

----------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

----------------------------------

FC Schalke 04 zu Gast in Düsseldorf

Das Interesse des AC Mailand habe Thiaw nie abgelenkt, stellt Grammozis klar. „Es ist doch völlig klar: Wenn man von einem solch großen Verein umworben wird, dann ist das für einen solch jungen Spieler eine gewisse Hausnummer“, sagt der Trainer des FC Schalke 04: „Er ist noch sehr jung, und da kann man nicht immer erwarten, dass er einfach so alles wegsteckt. Er hat aber die ganze Zeit sehr konzentriert gearbeitet. Er hat nie durchblicken lassen, dass er sich auf irgendwas ausruht.“

Am Sonntag steht für Thiaw ein besonderes Spiel an. Dann ist der Innenverteidiger mit Schalke zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Thiaw wuchs in Düsseldorf auf und spielte in der Jugend kurze Zeit für die Fortuna. (dhe)