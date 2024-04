FC Schalke 04: Hammer-Rückkehr geplatzt? Bundesligist grätscht wohl dazwischen

Mit einer überragenden Saison beim SSV Ulm hat sich Leo Scienza für höhere Aufgaben empfohlen. Mehrere Zweitligisten – unter anderem auch sein Ex-Klub FC Schalke 04 – sollen den 25-Jährigen auf dem Zettel haben.

Jetzt könnte aber ein Bundesligist alle Transfer-Hoffnungen von Schalke & Co. zerstören, denn offenbar mischt nun auch der 1. FC Heidenheim mit. Scienza könnte also von der 3. Liga direkt bis ins Oberhaus aufsteigen.

FC Schalke 04: Scienza-Rückkehr?

Mit einem 2:0-Erfolg gegen Preußen Münster hat sich der SSV Ulm zurück an die Spitze der 3. Liga gekämpft, steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mittendrin ist Leo Scienza. Der 25-Jährige, der im Sommer aus Magdeburg kam, spielt eine überragende Saison. In 29 Spielen kommt er auf acht Tore und elf Vorlagen (Hier mehr!).

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er Ulm im Sommer schon wieder verlässt. Nach Informationen von Sky besitzt Scienza eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500.000 Euro. Schon seit längerem steht er bei mehreren Zweitligisten auf dem Zettel. Auch der FC Schalke 04 soll Berichten zufolge an einer Rückkehr des Brasilianers arbeiten.

Heidenheim mischt in Scienza-Poker mit

Nun schaltet sich aber offenbar ein Bundesligist ins Rennen ein. Der 1. FC Heidenheim soll laut Sky Interesse an einer Verpflichtung von Scienza bekundet haben. Dort könnte er in der kommenden Saison sogar Bundesliga spielen. Aufsteiger Heidenheim steht fünf Spieltage vor Schluss acht Punkte vor dem Relegationsplatz und zwölf Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz.

Da kann der FC Schalke 04 aktuell nicht mithalten, gegen die Heidenheimer würde der S04 wohl den Kürzeren ziehen. Damit rückt der Traum von der Rückkehr wohl erstmal in weite Ferne. Scienza spielte von 2020 bis 2022 für Schalkes zweite Mannschaft in der Regionalliga und war dort absoluter Leistungsträger. Bei den Profis bekam er allerdings nie eine Chance.

Über Magdeburg und Ulm könnte der 25-Jährige nun aber doch in der Bundesliga landen – allerdings beim 1. FC Heidenheim und nicht bei Schalke.