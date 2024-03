FC Schalke 04: Nächster Schock – droht diesem S04-Star jetzt das Saisonaus?

Beim FC Schalke 04 geht es aktuell drunter und drüber: Timo Baumgartl, im Sommer noch als Königstransfer angepriesen, wird von Trainer Geraerts in die U23 geschickt. Als wäre das für die leiderprobten Schalke-Fans noch nicht genug, folgt kurz darauf die nächste Hiobsbotschaft: Vereinslegende Gerald Asamoah verlässt den Verein zum Saisonende.

Nach dem Doppelschock folgt nun die nächste schlechte Nachricht: Leo Greiml fehlt im Training. Grund dafür sei eine „Reaktion am Knie“, wie es der Verein auf den vereinseigenen Social-Media-Plattformen verkündet. Keine guten Nachrichten für die abstiegsbedrohten Schalker, die schon vorher mit Verletzungspech zu kämpfen hatten.

FC Schalke 04: Nächster Innenverteidiger fällt aus!

Derzeit stehen dem FC Schalke 04 mit Tomas Kalas und Marcin Kaminski lediglich zwei gestandene Innenverteidiger zur Verfügung. Neben dem ausgeschiedenen Baumgartl und dem nun wieder verletzten Greiml trainierte auch Ron Schallenberg am Dienstag (26. März) nur individuell. Ibrahima Cisse, der in seinen wenigen Spielen für den S04 häufig unsicher wirkte, gilt als Notlösung.

Nun die nächste bittere Nachricht: Leo Greiml droht erneut eine längere Pause. Der 22-jährige Österreicher hatte sich gerade erst von einem Kreuzbandriss zurückgekämpft und war ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ursprünglich sollte er beim Testspiel gegen Gütersloh seine ersten Einsatzminuten bekommen, doch schon dort fehlte Greiml.

Saisonaus für Greiml?

Aufgrund zahlreicher Verletzungen kam er seit seiner Ankunft im Sommer 2022 gerade einmal auf sieben Einsätze. Sein letzter Pflichtspieleinsatz liegt bereits über ein Jahr zurück. Nun folgt der nächste Rückschlag. Ob Greiml in dieser Saison noch einmal eingreifen kann, ist unklar.

Viel Zeit bleibt dem 22-Jährigen jedenfalls nicht mehr. Acht Spiele stehen in dieser Saison noch an. Und das Geraerts den gerade erst genesenen Innenverteidiger in der heißen Phase ins kalte Wasser wirft, ist unwahrscheinlich. Für Schalke geht es schließlich noch um alles.

Der Klub steht nur drei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Vor allem beim letzten Aufritt in Berlin zeigten die Königsblauen defensiv eine desaströse Leistung. Der Abstieg in die 3. Liga würde den Klub in existenzgefährdende Sphären begeben.