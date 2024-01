FC Schalke 04: Bundesliga-Profi vor Wechsel? Heftiger Dämpfer für alle Transfer-Hoffnungen

In wenigen Tagen beginnt der Ernst des Zweitliga-Alltags. Am kommenden Samstag trifft der FC Schalke 04 im Spitzenspiel des 18. Spieltags auf dem Hamburger SV. Mit einem Erfolg könnten die Knappen zum Rückrunden-Start ein fettes Ausrufezeichen (wie beim Hallenturniersieg am Wochenende) setzen.

Dabei helfen sollte beim FC Schalke 04 eigentlich auch der ein oder andere Neuzugang. Bisher ist allerdings noch nichts passiert. Und das dürfte sich in Bezug auf einen Bundesliga-Star so schnell auch nicht ändern.

FC Schalke 04: Was wird aus Fischer?

Die Position des Rechtsverteidigers ist bei den Knappen eine ausgemachte Baustelle. Henning Matriciani konnte dort in der Hinrunde nur selten glänzen, Cedric Brunner fiel lange aus. Eine Verstärkung war hier eigentlich fest eingeplant.

Nachdem ein möglicher Wechsel von Louis Patris scheiterte (hier alle Infos dazu), galt plötzlich Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg als Kandidat. Der Profi braucht dringend Spielpraxis, fehlte er die halbe Hinrunde doch wegen einer Knie-Operation. Anschließend absolvierte er nicht eine Partie. Warum also nicht wieder beim FC Schalke 04 in Gang kommen?

Klare Aussage vom VfL-Boss

So weit der Plan, doch richtig ernst meinen es die Knappen mit dem Wolfsburger dann wohl doch nicht. Das zumindest lassen die Aussagen von Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz vermuten. Der erteilt sämtlichen Gerüchten nun erstmal eine Absage.

Kilian Fischer gilt als Kandidat auf Schalke. Foto: IMAGO/regios24

„Ich weiß von nichts“, erklärte er auf Nachfrage der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. „Weder habe ich von Kilians Berater was gehört, noch von Schalke 04.“ Ein Deja-Vu für alle Knappen-Fans. Zuletzt hatte schon der Berater von Darko Churlinov durchklingen lassen, dass S04 zwar mit Burnley verhandle, aber noch kein Angebot abgegeben habe.

FC Schalke 04: Was steckt hinter der Passivität?

Doch was steckt hinter der S04-Passivität so kurz vor der Rückrunde? Das lässt sich wohl auch die Ankunft von Marc Wilmots als Sportdirektor schieben. Der Belgier soll sich zunächst einen Überblick über seinen Bereich verschaffen, ehe Entscheidungen getroffen werden. So stellten er und Vorstandsboss Matthias Tillmann es zuletzt bei einer Pressekonferenz dar.

Gut möglich, dass der FC Schalke 04 jetzt nach dem Trainingslager ins Rollen kommt. Ob letztlich eine Anfrage für Fischer in den VfL-Briefkasten flattert dürfte, wie immer, nicht zuletzt auch eine Frage des Monetären sein.