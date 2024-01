FC Schalke 04: Wegen Keke Topp – Fans starten völlig irre Aktion

Beim FC Schalke 04 hält man ihn für den kommenden Star. Neben Assan Ouedraogo ist Keke Topp die wohl heißeste Nachwuchs-Aktie, die die Knappen besitzen. Und ab dem kommenden Sommer könnten ihm die Fan-Herzen ganz allein gehören.

Während Ouedraogo dank einer Ausstiegsklausel den FC Schalke 04 wohl verlassen wird (hier alle Details lesen), verlängerte Keke Topp seinen Vertrag erst im Dezember (hier erfährst du die Hintergründe). Ein weiterer Grund, weshalb ihm die Herzen der Fans zufliegen. Die kreativen Anhänger haben nun eine völlig irre Aktion gestartet.

FC Schalke 04: Fans haben Lieblingsfleischerei

Gebürtig kommt Keke Topp aus Bremervörde. Die 19.000-Seelen-Stadt liegt genau zwischen Bremerhaven und Hamburg. Und so kam es dazu, dass Topp in der Jugend ganz in der Nähe die Fußballschuhe schnürte – nämlich für Werder Bremen. Während es den Stürmer 2021 nach Gelsenkirchen zog, lebt die Familie noch immer in Norddeutschland.

Kein Wunder, schließlich betreibt Topps Vater in Gnarrenburg (einem Nachbarort von Bremervörde) eine Fleischerei. Und die ist mittlerweile zur Lieblingsfleischerei der Fans des FC Schalke 04 mutiert.

Zahlreiche Bewertungen

So machen sich die Fans einen Spaß daraus, die Google-Bewertungen der Fleischerei Topp zu fluten. Es hagelt zahlreiche 5-Sterne-Bewertungen – als Dank für Vater Topp, dass Sohn Keke existiert und jetzt bei den Knappen spielt. Noch dazu gibt es einige kreative Kommentare.

„Das Fleisch ist so gut, dass ich extra nach Gelsenkirchen dafür fahre, um mir den Sohn des Chefs anzuschauen“, heißt es beispielsweise in einer Bewertung. Die Fleischerei ist mit dem Auto rund 291 Kilometer von der Veltins-Arena entfernt. Weitere Kommentare haben wir für dich aufgelistet:

„Topp Fleisch für Topp Tore.“

„Der einzigen Metzger, den ich im Schalke 04-Kosmos zulasse.“

„Schöpfer des Keke Topp. Eine Metzgerei für Legenden von Legenden. Immer einen Besuch wert. Lassen Sie ihr Geld vor Ort. Es lohnt sich.“

„Das Personal liefert mir nicht nur meine geliebten Frikadellen, sondern auch ein Talent für meinen Verein.“

„Die Ware einfach Königsklasse! TOPP Service und super lecker! Keke in die Startelf.“

„Das von Herrn Topp herausgegebene Produkt ist absolute Weltklasse.

Achso.. das Fleisch ist auch ganz gut.“

FC Schalke 04: Topp muss selbst lachen

Eine Entwicklung, die auch Keke Topp und seinem Vater nicht verborgen geblieben ist. „Meinem Vater ist es sofort aufgefallen. Er hat mich schon angerufen und sich kaputt gelacht“, berichtet der S04-Stürmer in einem Interview mit der „WAZ„.