FC Schalke 04: Fans machen große Augen! Ex-Stars brillieren

So viel „königsblaues Blut“ erlebt man sonst wohl nur, wenn der FC Schalke 04 selbst im Einsatz ist. Beim Zweitliga-Duell zwischen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel standen gleich fünf Ex-Schalker auf dem Rasen – und bestimmten das Geschehen am Freitagabend (17. Februar).

Fans des FC Schalke 04, die am Freitag einen Ausflug in die zweite Liga wagten, machten wohl mächtig große Augen – mit so viel Schalke hätten sie dann wohl doch nicht gerechnet.

FC Schalke 04: Fünf Ex-Schalker bei Zweitliga-Kracher

Timo Becker, Fabian Reese, Steven Skrzybski und Lewis Holtby auf Seiten der Kieler Ströche – Maurice Multhaupt im Trikot von Eintracht Braunschweig. Gleich fünf Spieler mit Schalker Vergangenheit liefen beim Duell Braunschweig gegen Kiel auf.

Doch damit nicht genug: Vier von ihnen bestimmten das Spielgeschehen entscheidend mit. Den Auftakt machte Stürmer Fabian Reese mit seinem Treffer zum 1:0. Der 25-Jährige wurde in der Knappenschmiede groß, konnte sich bei den Profis aber nicht durchsetzen und wechselte 2020 schließlich zu Holstein Kiel.

Der zweite Ex-Schalker, der sich in Szene setzte, war Steven Skrzybski. Der zog in der 22. Minute ab, Fejzic parierte, doch den Abpraller verwertete Teamkollege Holmbert Fridjonsson. Skrzybski trug von 2018 bis 2021 das Trikot der Schalker (32 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen) und ging dann zu den Störchen.

Die Ex-Schalker Timo Becker und Steven Skrzybski bejubeln ein Tor. Foto: IMAGO / Christian Schroedter

„Schalker Jung“ trifft

Timo Becker, der bis vor kurzem noch auf Schalke kickte, erzielte dann nach Vorlage von Reese den Treffer zum 3:0. Becker ist ein „Schalker Jung“ durch und durch. Schweren Herzens verließ er Königsblau im Sommer in Richtung Kiel.

Aber auch auf Seiten der Braunschweiger war ein Ex-Schalker erfolgreich. Maurice Multhaupt erzielte in der 57. Minute den Anschlusstreffer zum 1:3. Multhaupt ist ebenfalls ein Kind der Knappenschmiede, für die Schalke-Profis kam er bis zu seinem Abgang 2015 allerdings nie zum Einsatz. Lewis Holtby (2009 – 2013 bei Schalke) wurde in der 60 Minute eingewechselt, blieb aber im Vergleich zu den anderen Ex-S04-Star blass.