FC Schalke 04: Von vielen schon als Flop betitelt – ER wird plötzlich zum wichtigen Faktor

Kurz vor Transferschluss schlug der FC Schalke 04 im Sommer noch einmal zu und holte Kenan Karaman ablösefrei von Besiktas Istanbul. Große Jubelstürme trat der Transfer damals nicht los und auch seine ersten Auftritte im königsblauen Trikot sollten das nicht ändern.

Inzwischen scheint Kenan Karaman aber beim FC Schalke 04 angekommen zu sein, spielt unter Trainer Thomas Reis eine immer wichtigere Rolle und könnte auch im Kampf um den Klassenerhalt ein Faktor werden.

FC Schalke 04: Irre Wende bei Karaman

Die ersten Auftritte von Kenan Karaman waren ziemlich ernüchternd. Der 29-Jährige konnte nicht überzeugen, fand überhaupt keine Bindung zum Spiel und gab auch nur ganz selten gefährliche Abschlüsse ab.

+++ FC Schalke 04: Der Horror geht weiter – Ex-Juwel erleidet nächsten Rückschlag +++

Eigentlich war der Angreifer schon als „Flop“ abgestempelt wurden, doch dann kam das Revierderby. Gegen Borussia Dortmund wurde Karaman in der 68. Minute eingewechselt und erzielte nur zehn Minuten später mit einem überragenden Kopfball den Ausgleich zum 2:2. Innerhalb weniger Augenblicke schaffte er den Sprung vom Transfer-Flop zum Derbyhelden – und das gab ihm offenbar einen richtigen Schub.

Kenan Karaman ist plötzlich ein wichtiger Faktor. Foto: IMAGO/Kirchner-Media

Karaman plötzlich ein wichtiger Faktor

Fortan kam Karaman immer häufiger zum Einsatz, durfte zuletzt sogar drei Mal in Folge von Beginn an ran. Und das Vertrauen des Trainers zahlt er nun auch immer mehr zurück. Beim 5:2-Erfolg gegen Hertha BSC legte er Simon Terodde das 3:1 auf. Auch gegen Mainz 05 machte Karaman eine starke Partie. Das 2:1 von Tom Krauß bereitete er mit einem schönen Lauf über außen und einer tollen Übersicht beim Abspiel vor.

Das könnte dich auch interessieren:

In dieser Form dürfte Kenan Karaman auch im Schlussspurt im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga ein wichtiger Faktor sein. Es scheint so, als könnte sich die Verpflichtung des 29-Jährigen doch noch auszahlen.