FC Schalke 04 jubelt – jetzt bahnt sich ein Derby-Hammer an

Beim FC Schalke 04 darf endlich wieder gejubelt werden. Während die Profis dem Abstieg entgegentaumeln, haben die Frauen einen weiteren Meilenstein erreicht. Mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Wanne 1911 räumten die königsblauen Damen die letzten Zweifel am Aufstieg aus dem Weg und machten auch rechnerisch alles fix.

Nächste Saison spielt der FC Schalke 04 damit in der Frauen-Landesliga. Und nicht nur der: Schon vor einigen Wochen machte der BVB den Aufstieg klar. Nun bahnt sich etwas Historisches an: das erste Revierderby der Frauen.

Seit 2020 stellt Schalke wieder eine Damen-Fußballmannschaft. 27 Jahre nach der finanziell bedingten Auflösung kehrten die S04-Frauen in den Spielbetrieb zurück. Absichtlich wurde auf die Übernahme eines höherklassigen Vereins verzichtet – und in der untersten Liga gestartet.

Eine Eingewöhnungsphase brauchte es nicht. Schon in den ersten beiden Saisons ging es direkt eine Liga höher – nun darf der dritte Aufstieg im dritten Jahr bejubelt werden. Auch die Bezirksliga ließen die S04-Damen im ersten Anlauf hinter sich und sind nun bereits in der 5. Liga angekommen.

BVB und S04 steigen im Gleichschritt auf

Dort könnte es nun zu dem Duell kommen, auf das alle Schalke-Fans schielen. Die BVB-Frauen gehen im Gleichschritt mit dem FC Schalke 04, sind seit der Gründung 2020 ebenfalls jedes Jahr aufgestiegen – waren aber stets in einer anderen Staffel unterwegs. Ändert sich das jetzt?

Die Landesliga besteht aus 3 Staffeln. Eingeteilt wird nach geografischen Gesichtspunkten. Die Teams der Staffel 1 sind vor allem in Ostwestfalen ansässig, Staffel 2 findet in Ruhrgebiet und Sauerland statt, Staffel 3 im Münsterland. Demnach wäre es nur logisch, wenn die beiden Ruhrpott-Klubs gemeinsam in der zweiten Staffel antreten würden.

Es wäre das erste Derby zwischen FC Schalke 04 und Borussia Dortmund im Frauenfußball. Entlocken lassen will sich der Fußballverband Westfalen aber nichts. Gegenüber DER WESTEN vertröstet er auf die Staffel-Einteilung Anfang Juli. Dann steht fest, ob BVB und S04 nächste Saison Geschichte schreiben.