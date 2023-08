FC Schalke 04 blamiert sich – muss Reis bei IHM jetzt umdenken?

Au weia, das lief mal überhaupt nicht gut. Der FC Schalke 04 hat sich in einem Geheim-Test gegen die eigene U23 blamiert. In einem Spiel über zwei Mal 30 Minuten verlor S04 gegen seine zweite Mannschaft mit 2:4.

Immerhin ein Profi konnte sich bei dem internen Testspiel des FC Schalke 04 richtig in den Fokus spielen. Trainer Thomas Reis könnten nach diesem Auftritt mächtig ins Grübeln kommen. Muss er jetzt reagieren?

FC Schalke 04 verliert Geheimtest gegen eigene U23

Trainer Thomas Reis wollte den Kickern, die hinten dran sind, Matchpraxis ermöglichen. Er nutzte deshalb die Möglichkeit, gegen die U23 zu testen. Dabei kamen vornehmlich Profis zum Einsatz, die bislang gar nicht oder kaum gespielt haben. Nutzen konnten diese ihre Chance aber nicht.

Die Profis verloren gegen die U23, ließen sich in 60 Minuten gleich vier Treffer einschenken. Sebastian Polter und Bryan Lasme schossen die Truppe von Trainer Thomas Reis zwar zwei Mal in Führung, doch die U23 schlug in Person von Nelson Amadin und Keke Topp zurück. Topp erzielte sogar einen Hattrick.

Umdenken bei Topp?

Der 19-Jährige ist seit dieser Saison Teil des Profikaders, spielt aber seit Saisonstart nur bei der U23 in der Regionalliga West. Reis traute ihm den Sprung in die 2. Bundesliga noch nicht zu – bis jetzt jedenfalls. Nach dem starken Auftritt vor den Augen von Reis könnte ein Umdenken stattfinden. Topp drängt sich anders als die restliche zweite Garde des S04 auf.

Aufstellung Profis: Fährmann – Ouwejan (31. Kabadayi), Matriciani, Cissé, Talabidi – Tauer – Mohr, Ouédraogo, Kozuki, Lasme – Polter

Tore: 1:0 Polter (8.), 1:1 Amadin (9.), 2:1 Lasme (19.), 2:2, 2:3, 2:4 Topp (22., 35., 50.)

„Es ist von vornherein so kommuniziert, dass ich auch in der U23 spielen werde“, sagte Topp vor Saisonstart. „Natürlich werde ich oben trainieren, aber wenn es besser für mich ist, in der U23 zu spielen, spiele ich dort, um mir Spielpraxis zu holen.“ Nach seiner Hattrick-Show könnte sich das nun womöglich ändern.

Gute Nachrichten für den FC Schalke 04 gibt es nach dem Test von der Verletzungsfront. Ralf Fährmann ist nach seinem Muskelfaserriss zurück, stand das gesamte Spiel im Tor – und auch U23-Keeper Justin Heekeren war nach überstandenem Kreuzbandriss erstmals wieder dabei. Entwarnung gibt es von Thomas Ouwejan. Der Linksverteidiger, der im DFB-Pokal wegen Wadenproblemen fehlte, spielte 30 Minuten.