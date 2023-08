FC Schalke 04: Gerücht sorgt bei Fans für Verwirrung – macht DAS wirklich Sinn?

Noch bis zum 31. August ist das Transferfenster in Deutschland noch geöffnet. Beim FC Schalke 04 soll bis dahin noch was passieren. Insbesondere in der Abwehr – sowohl im Zentrum als auch auf der Außenbahn – herrscht noch Nachholbedarf. Viele Gerüchte um mögliche Neuzugänge gibt es aktuell aber nicht.

Da überrascht es die Fans des FC Schalke 04, dass der Klub plötzlich einen Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben soll. Laut einem Bericht aus Italien ist Königsblau heiß auf eine Verpflichtung von Jurica Prsir.

Holt der FC Schalke 04 noch einen Mittelfeldspieler?

Er ist 23 Jahre alt, spielt in Kroatien für HNK Gorica und ist im defensiven Mittelfeld zuhause. Jurica Prsir soll beim FC Schalke 04 auf dem Zettel stehen. Nach Informationen des italienischen Journalisten Lorenzo Lepore vom Portal „Tuttomercatoweb“ sei S04 sehr interessiert, bereite sogar ein Angebot vor.

Demnach soll die Ablösesumme für den kroatischen Mittefeld bei rund zwei Millionen Euro liegen. Der SC Freiburg, der FC Basel, die Young Boys Bern und Grashoppers Zürich hätten Prsir ebenfalls im Visier.

Jurica Prsir soll angeblich beim FC Schalke 04 auf dem Zettel stehen. Foto: IMAGO/Pixsell

Schalke-Fans sind verwirrt

Bei den Fans sorgt dieses Gerücht für Verwirrung – und das zu Recht. Im zentralen Mittelfeld hat der FC Schalke 04 sich zahlreich verstärkt. Ron Schallenberg kam für zwei Millionen Euro vom SC Paderborn, Paul Seguin für 750.000 Euro von Union Berlin und Lino Tempelmann für 700.000 Euro vom SC Freiburg. Dann wären da auch noch Niklas Tauer und Danny Latza. Und selbst Dominick Drexler und Assan Ouedraogo könnten die Rolle im zentralen defensiven Mittelfeld im Notfall spielen.

Größerer Bedarf herrscht aktuell auf der Außenverteidigerposition und im Abwehrzentrum. Mit Cedric Brunner (rechts) und Thomas Ouwejan (links) ist S04 auf beiden Außenbahnen dünn besetzt – auch wenn Henning Matriciani im Notfall auf beiden Seiten aushelfen könnte.

Selbst im Abwehrzentrum wäre es nach dem Kreuzbandriss von Leo Greiml womöglich sinnvoll noch einmal nachzulegen. Schwer vorstellbar, dass der ohnehin klamme FC Schalke 04 da eher ins Mittelfeld investiert.