FC Schalke 04: Fans schauen ganz genau hin – dieses Detail lässt sie von Personal-Hammer träumen

Da werden die Fans hellhörig. Am Sonntag tritt der FC Schalke 04 zum zweiten Mal in Folge bei Eintracht Braunschweig an. Statt um die zweite Pokalrunde geht es dieses Mal um drei Punkte in der Liga.

Wie immer sorgt das Personal beim FC Schalke 04 für zahlreiche Diskussionen. Ein Detail beschäftigt die Fans vor dem Löwen-Gastspiel jedoch besonders. Darf das größte Knappen-Juwel endlich bei den Profis ran?

FC Schalke 04: Tor-Gala der U23

Am Samstag (19. August) feierte die U23 der Königsblauen eine Tor-Gala. Das Duell gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gewann S04 deutlich mit 6:3. Es war jedoch ein anderes Detail, welches Fans aufhorchen ließ.

Auch spannend: Widerlicher Eklat im Stadion? Verein reagiert in aller Deutlichkeit

Beim Blick auf den Spieltags-Kader stellten sie fest: Keke Topp fehlte in eben diesem! Für viele ein klares Zeichen. Topp, der unter der Woche bei einem internen Testspiel drei Tore gegen die Profis des FC Schalke 04 erzielte, fährt mit den Profis nach Braunschweig!

Lässt Reis Topp von der Leine?

Seit Längerem sehnen sich die Fans danach, Topp endlich in der ersten Mannschaft zu sehen. Der 19-Jährige gilt als riesiges Talent, schoss in der U19 alles kurz und klein. In diesem Jahr ist er eigentlich für die Regionalligamannschaft vorgesehen, soll sukzessive aber auch ans Zweitligateam herangeführt werden.

Keke Topp gilt als riesiges Talent. Foto: IMAGO/Revierfoto

Bisher bestritt er als Profispieler nur zwei Kurzeinsätze (vergangene Saison in Hoffenheim und in der vorletzten Saison in Liga zwei). Nun hoffen die Fans, dass ihm Trainer Thomas Reis größere Chancen einräumt, sich zu zeigen.

FC Schalke 04: Weiteres Juwel fehlt

Doch nicht nur das. Im U23-Kader war auch von Yusuf Kabadayi keine Spur. Die Bayern-Leihgabe, die bisher noch nicht zum Zug kam, hätte in der Regionalliga sicherlich auch Spielpraxis sammeln können, sollte Reis ihn immer noch nicht so weit sehen.

Weitere Nachrichten für dich:

Allerdings deutet auch sein Fehlen darauf hin, dass er in Braunschweig zum ersten Mal seit seinem Wechsel im Profi-Kader des FC Schalke 04 stehen könnte. Ob er zu einem Einsatz kommt, bleibt abzuwarten.