FC Schalke 04: Große Baustelle wartet auf Geraerts – wie reagiert der Trainer?

Gegen Wehen Wiesbaden ist der FC Schalke 04 zum Siegen verdammt. Vor eigenem Publikum muss es drei Punkte geben – sonst dürfte es lautstarke Pfiffe regnen. Die ganze Mannschaft und auch ihr Trainer Karel Geraerts stehen enorm unter Druck.

Noch zu Beginn der Woche stärkte Sportdirektor Marc Wilmots seinem Übungsleiter den Rücken (hier alle Infos dazu). Schon wartet auf Geraerts beim FC Schalke 04 aber die nächste Mammutaufgabe. Wie reagiert er darauf am Wochenende?

FC Schalke 04: Kapital komplett verspielt

Wenn die Fans auf Schalke streiken, dann weiß man, dass es brennt. Obwohl die Nerven in den vergangenen Jahren ordentlich strapaziert wurden, unterstützten die Anhänger die Mannschaft bei jedem Spiel. In dieser Saison kommt es jedoch auch immer öfter vor, dass der Support der Ultras eingestellt wird. Zu enttäuschend ist der Verlauf in Liga 2.

Dass die Stimmung derzeit noch nicht vollends kippt, ist wohl dem Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig zu verdanken. Andernfalls stünde man auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Mannschaft des FC Schalke 04 hat sein Kapital verspielt, jetzt muss sie liefern.

Geraerts kämpft mit der Abwehr

Von Vorteil wäre es da, wenn Geraerts endlich mit einer stabilen Abwehrkette arbeiten könnte. Immer wieder ist er jedoch zum Umbaumaßnahmen gezwungen – so auch am kommenden Wochenende. Denn mit Derry John Murkin fehlt der aktuell vielleicht beste Verteidiger der Knappen.

Murkin sah gegen Kiel seine fünfte Gelbe Karte und ist damit gesperrt. Eine Neubesetzung auf der Linksverteidigerposition ist unausweichlich. Allerdings muss Geraerts auch auf der anderen Seite seine Besetzung überdenken.

Zuletzt stellte er auf rechts Henning Matriciani auf, der die meiste Zeit der Saison in einem Leistungsloch steckt. Cedric Brunner ist jetzt zwar wieder fit, dennoch stellt sich die Frage: Wie viel Rotation verträgt die Abwehrkette vor einem so wegweisenden Spiel?

FC Schalke 04: Soppy keine Option

Diese Frage muss sich Geraerts stellen – und kann daher fast froh sein, dass zumindest Neuzugang Brandon Soppy keine Option ist. Der Verteidiger ist noch nicht „matchfit“. Daher wurde von Sportdirektor Wilmots persönlich eine Profi-Pause für ihn anberaumt (hier mehr dazu erfahren).