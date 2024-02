FC Schalke 04: Englischer Fußball-Fan schaut sich S04 an und dreht durch – „Das ist verrückt“

In der Bundesliga stets oben mitgespielt, zahlreiche Champions-League-Teilnahmen und Topstars im Team: An diese Zeiten erinnert sich jeder Fan des FC Schalke 04 gerne zurück. Doch bis es so weit ist, müssen sich die Anhänger wohl noch einige Jahre gedulden.

Der FC Schalke 04 steckt nämlich mitten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga! Statt vom direkten Wiederaufstieg zu träumen, muss der Traditionsverein hoffen, nicht auch noch in die 3. Liga abzusteigen. Von dem schrecklichen Absturz des einstigen CL-Klubs haben aber auch europaweit viele Fußballfans schon mitbekommen. Ein englischer Youtuber hat sich die Geschichte des S04 nochmal ganz genau angeschaut und kann es nicht glauben, was mit dem Verein passiert ist.

FC Schalke 04: Englischer Fußball-Fan schaut sich S04 an

Nicht nur in Deutschland hat der FC Schalke 04 eine große Fanbase. Auf der ganzen Welt schauen viele Sympathisanten dem Klub in der Liga zu. Denn anders als zur aktuellen Zweitliga-Saison, in der der Klub um den Klassenerhalt kämpft, gab es auch glorreiche Zeiten für den Traditionsverein. Fast jedes Jahr war der S04 in der Champions League oder in der Europa League am Start und begeisterte die Fußballfans.

So erreichte S04 2011 beispielsweise das Halbfinale, schaltete davor den FC Valencia und Titelverteidiger Inter Mailand aus. Gegen Manchester United folgte das Aus. Dennoch wurden viele europäische Fußball-Fanatiker auf den Klub aufmerksam. So war das auch in den Jahren darauf der Fall – bis zum Jahr 2020.

Da folgte der historische Absturz der Knappen. So hat es auch der bekannte Youtuber Liam Vizeh in einem Video zusammengefasst. Dort lässt er die vergangenen Jahre Revue passieren und kann selbst nicht glauben, was mit dem S04 passiert ist. Mit über 400.000 Followern gehört der Brite zu den beliebtesten Fußball-Youtubern. Auch auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken folgen ihm zahlreiche Fans.

„Das ist verrückt“

2019 spielte der FC Schalke 04 noch in der Champions League im Achtelfinale gegen Manchester City und zwei Jahre später folgte der Abstieg in die 2. Bundesliga. In der darauffolgenden Saison schaffte S04 den direkten Wiederaufstieg, musste aber dann in der Saison 2022/23 wieder den Gang in die untere Liga antreten. Als wäre das nicht schon hart genug, befindet sich der Revierklub derzeit im Abstiegskampf. Ein Abstieg in die 3. Liga wäre mehr als nur eine Katastrophe. „Der Klub würde nicht mehr existieren“, beschreibt Vizeh die Lage.

„Wie ist es möglich, innerhalb vor fünf Jahren noch Champions League gespielt zu haben und jetzt um den Klassenerhalt der 2. Liga zu kämpfen?“, stellt sich der Youtuber die Frage. Dabei blickt er auf die Erfolge der Jahre vor dem Absturz zurück und erklärt seinen Followern einige Fakten über den Klub.

Was ihn aber besonders beeindruckt, sind die S04-Fans. Ganz egal, ob in der 1. oder 2. Liga. Die Anhänger unterstützen ihren Lieblingsklub weiterhin. Die Veltins-Arena ist bei fast jedem Heimspiel ausverkauft und das überrascht Vizeh, der so etwas sicherlich von vielen anderen Zweitligisten – gar Erstligisten – in Europa nicht gewohnt ist. „Das ist verrückt“, so der Brite. Europaweit befindet sich Schalke mit einem Zuschauerschnitt von 61.336 auf dem 11. Platz (hier die gesamte Übersicht).

S04 hat einen neuen britischen Fan

Vizeh zeigte sich so fasziniert von dem Klub, dass er seinen Followern erklärte, Fan des FC Schalke zu werden, wenn sein Video 5.000 Daumen nach oben bekäme. Nach rund einer Woche hat das Video schon fast 7.000 Likes. Bis zum ersten Stadionbesuch des Youtubers wird es sicherlich auch nicht mehr lange dauern.