FC Schalke 04 – Hansa Rostock: Große Veränderung! Fans müssen gleich zweimal hinschauen

Das letzte Heimspiel der Saison steht an. Am Samstag (11. Mai, 13 Uhr) empfängt der FC Schalke 04 Hansa Rostock. Nach dem 4:0-Sieg über den VfL Osnabrück ist zumindest für Königsblau die sportliche Brisanz bei dem Duell kein Thema mehr.

Beim Aufeinandertreffen FC Schalke 04 – Hansa Rostock erwartet der Pottklub einmal mehr ein ausverkauftes Haus. Die Fans werden eine Änderung direkt wahrnehmen – schon vor dem Stadion.

FC Schalke 04 – Hansa Rostock: Veltins Arena ohne Namen

Der Klub musste – gezwungenermaßen – kürzlich eine große Veränderung vornehmen. Konkret geht es um den Namen, den die Veltins-Arena seit nun schon 19 Jahren trägt. Beim letzten Heimspiel der Saison werden die S04-Fans ein Detail an ihrem Stadion vermissen. Grund dafür ist die anstehende Fußball-Europameisterschaft im Sommer.

Schon aus der Ferne ist der „Veltins-Arena“-Schriftzug auf dem Dach des Stadions eigentlich gut zu lesen. Beim Spiel gegen die Rostocker werden die Fans jedoch vergeblich danach suchen. Der Grund: Bereits am Montag (29. April) montierte der Verein den Namen ab.

Hintergrund sind die vier EM-Spiele, die in Gelsenkirchen stattfinden werden. Wie alle anderen Stadien auch, muss die Spielstätte des FC Schalke 04 während des Turniers einen neutralen Namen tragen. Daher werden Serbien, England, Spanien, Italien, Georgien und Portugal in der Gruppenphase offiziell in der „Arena Auf Schalke“ antreten. Auch ein Achtelfinale wird am Berger Feld ausgetragen. Aufgrund der AC/DC-Konzerte (17. und 21. Mai) musste der Schriftzug schon jetzt abgebaut werden.

Ungewohnter Anblick für S04-Fans

Terminlich und logistisch hätte der Veltins-Abbau daher nicht mehr dazwischen gepasst, weshalb man sich dazu entschied, dem jetzt schon nachzukommen. Wie der FC Schalke 04 mitteilte, betreffe der Abbau aber nur die Buchstaben über der Südkurve. Die Buchstaben über dem Haupteingang könne man umklappen, weshalb sie nicht demontiert werden müssen.

Die S04-Fans werden sich bei diesem Anblick wohl etwas unwohl fühlen, dran gewöhnen müssen sie sich jedoch nicht. Nach den EM-Spielen wird der „Veltins“-Schriftzug wieder auf das Dach montiert. Beim Spiel FC Schalke 04 – Hansa Rostock werden sich die Knappen-Anhänger jedoch wohl erst einmal die Augen reiben müssen.