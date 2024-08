FC Schalke 04: Karaman platzt nach Nürnberg-Spiel der Kragen – „Das kotzt mich an“

Es war wohl die Szene, die das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg entschied. Kurz nach dem 0:1-Führungstreffer für den S04 erhielt Ron Schallenberg für ein vermeintliches Foulspiel die Gelb-rote-Karte – eine krasse Fehlentscheidung!

Denn Schallenberg selbst wurde vom Nürnberger Spieler klar am Fuß getroffen, was der Spieler des FC Schalke 04 noch während des Spiels in den sozialen Medien publizierte. Die Knappen verloren das Spiel am Ende mit 3:1 – wohl auch aufgrund der Fehlentscheidung von Schiedsrichter Nicolas Winter. S04-Kapitän Kenan Karaman redete sich nach dem Spiel in Rage!

FC Schalke 04: Karaman mit deutlichen Worten nach S04-Niederlage

Gegenüber „Sky“ sagte Karaman unmittelbar nach Abpfiff der Partie: „Das ist absolut bitter. Wir fahren hier mit 15.000 bis 20.000 Schalkern hin, spielen eine super erste Halbzeit, dominieren die Nürnberger komplett“. Der Platzverweis war für Karaman dann eine „klare Fehlentscheidung“.

Der 30-Jährige nahm dabei kein Blatt vor dem Mund: „Das kotzt mich an. Er tritt ganz klar Ron Schallenberg auf dem Fuß und wir werden dafür bestraft“, so Karaman erzürnt. Tatsächlich sorgte die Entscheidung von Schiedsrichter Winter dafür, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit eine komplette Wendung nahm. In Unterzahl hatten die Königsblauen keine Chance mehr, wie auch Sportdirektor Marc Wilmots feststellte.

Wilmots nimmt Schiedsrichter in Schutz

„Nach dem Platzverweis war es schwierig. Wir konnten nicht mehr viel tun“, so Wilmots. Schiedsrichter Winter nimmt der Schalke-Boss allerdings in Schutz: „Jeder macht Fehler das kann passieren“. Doch der S04-Verantwortliche hätte sich eine Überprüfung der Situation per Videobeweis gewünscht, auch wenn das laut dem Regelwerk nicht möglich war: „Die Regel ist falsch. Er sollte in dieser Szene eingreifen dürfen“.

Für den Revierklub gilt es nun, das Nürnberg-Spiel schnellstmöglich abzuhaken. Gegen Fünftligist VfR Aalen hat die Mannschaft von Karel Geraerts am nächsten Samstag (17. August) im DFB-Pokal jedoch schon wieder die Chance, den nächsten Sieg zu feiern.