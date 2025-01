FC Schalke 04 ganz oben – diesen Titel nimmt S04 niemand mehr

Der Trophäenschrank des FC Schalke 04 hat sich in den vergangenen Jahren Staub angesetzt. Mit Ausnahme des Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft im Jahr 2022 liegt der letzte große Titel schon über ein Jahrzehnt zurück: In der Saison 2010/11 holte S04 den DFB-Pokal.

Diese Bilanz zeigt: Die großen Zeiten des FC Schalke 04 sind lange vorbei, spätestens seit dem Abstieg aus der Bundesliga. Nun dürften die Fans des Revierklubs jedoch einen Grund zur Freude haben – denn einen Titeö wird Königsblau niemand mehr nehmen!

FC Schalke 04 „gewinnt“ U19-Bundesliga

Seit dem vergangenen Sommer ist die A-Junioren-Bundesliga Geschichte. Nach 20-jährigem Bestehen hat sich der DFB für eine Reform der Liga entschieden, statt dessen wird nun in der U19-Nachwuchsliga gespielt. Damit steht fest: In der ewigen Tabelle der A-Junioren-Bundesliga ist an Schalke 04 kein Vorbeikommen mehr. Nach sieben Titel in der westdeutschen Meisterschaft und drei Titeln auf nationaler Ebene ist S04 Rang eins nicht mehr zu nehmen.

Norbert Elgert, der in diesen 20 Jahren immer an der Seitenlinie der Schalker U19 stand, stellt das mehr als zufrieden: „Ich bin persönlich kein Fan des Begriffes ‚Stolz‘, aber man darf ihn in diesem Zusammenhang durchaus mal verwenden. In der ewigen Tabelle der A-Junioren-Bundesliga an der Spitze zu stehen, das ist für einen Verein schon speziell und eine beeindruckende Bilanz“, so Elgert im Interview mit „Transfermarkt“.

S04 hat immer häufiger das Nachsehen

Die Verantwortung dafür sieht der U19-Trainer aber nicht nur bei sich, sondern beim ganzen Klub: „Ich betone immer wieder, dass die Knappenschmiede noch nie eine Ein-Mann-Veranstaltung war und nie eine sein wird. Es sind viele Top-Trainer, Top-Mitarbeiter, Top-Spieler und zahlreiche Menschen aus dem Umfeld täglich im Einsatz und alle gemeinsam sind für die Erfolge verantwortlich“, lobt Elgert.

In den letzten drei Saisons konnte Erzrivale Borussia Dortmund drei Titel in Serie feiern – Elgerts Mannschaft ging dagegen leer aus. Auch die diesjährige Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga beendete man nur auf Platz zwei. Erster wurde erneut der BVB.