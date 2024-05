FC Schalke 04: Talent vor Abflug? „Könnte alles passieren“

Jimmy Kaparos trainiert regelmäßig mit den Profis des FC Schalke 04, spielt aber in der U23 der Königsblauen. Im Sommer läuft sein Vertag bei S04 aus.

Nun stellt sich die Frage: Bleibt er beim FC Schalke 04 oder sucht der 22-Jährige im kommenden Sommer das Weite? Gegenüber der „WAZ“ hat sich Jimmy Kaparos jetzt zu seiner Zukunft geäußert.

FC Schalke 04: Kaparos vor Abgang?

2017 kam Kaparos aus der Jugend des VfB Stuttgart zum FC Schalke 04, durchlief dort die U17 und U19 und stieg 2020 in die zweite Mannschaft auf. Der Sprung zu den Profis blieb dem defensiven Mittelfeldspieler bislang aber verwehrt.

Nachdem er in der Saison 2022/2023 für PEC Zwolle kickte, kehrte er im Sommer zurück. Seit dem ist Kaparos absoluter Stammspieler in der Regionalliga-Truppe des FC Schalke 04. Bei den Profis darf er regelmäßig mittrainieren, war im Winter auch mit im Trainingslager in Portugal. Trainer Karel Geraerts sagte danach über ihn: „Die jungen Spieler haben es alle gut gemacht, aber Jimmy Kaparos hat mir gefallen. Im Mittelfeld hat er mir interessante Dinge gezeigt.“

2021 feierte Kaparos sogar schon sein Bundesliga-Debüt, kam damals gegen die TSG Hoffenheim 17 Minuten zum Einsatz. Seit dem wartet er aber auf einen Pflichtspieleinsatz bei den Profis, stand in dieser Saison nur zwei Mal im Kader.

„Ich halte mir alle Optionen offen“

Im Sommer läuft der Vertrag von Kaparos nun aus, noch ist keine Entscheidung gefallen. „Es könnte noch alles passieren. Alles ist offen, ob ich hier bleiben kann oder ob ich weggehe. Ich halte mir alle Optionen offen“, sagte der 22-Jährige gegenüber der „WAZ“. Für ihn wäre es aber „schon cool“ noch ein Jahr auf Schalke zu verbringen.

Was Kaparos über seine Entwicklung und seine Chancen auf Profi-Einsätze sieht