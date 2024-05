FC Schalke 04: Nach Abgang von van der Sloot – verliert S04 jetzt auch noch DIESES Juwel?

Es geht wieder von vorne los. Der FC Schalke 04 ist nach einer insgesamt enttäuschenden Saison in der 2. Liga erneut zu einem Umbruch gezwungen. Der neue Kaderplaner Ben Manga soll im Sommer eine Mannschaft zusammenstellen, die den Aufstieg schaffen kann.

+++ Freie Bahn bei Wunschtransfer – geht jetzt alles ganz schnell? +++

Allerdings zeichnet sich dabei immer mehr ab, dass dies ohne zahlreiche Talente aus der eigenen Jugend stattfinden wird. Spieler wie Nelson Amadin oder Steven van der Sloot hat der FC Schalke 04 bereits verabschiedet. Ein weiterer Nachwuchsspieler könnte in Kürze folgen.

FC Schalke 04: Talent beim Saionabschluss dabei

Mitten in der Rückrunde schnupperte ein Talent aus der 2. Mannschaft der Knappen schon einmal an seinem Profidebüt. Sowohl gegen Karlsruhe als auch gegen Hannover beorderte Trainer Karel Geraerts Jimmy Kaparos in den Spieltagskader.

+++ Geraerts-Hammer zum Abschluss! Fans rasten aus +++

Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich mit seinen Leistungen in der Regionalliga dafür empfohlen. Kaparos absolvierte insgesamt 30 Ligaspiele, führte die Mannschaft zeitweise sogar als Kapitän aufs Feld. Auch im abschließenden Zweitliga-Spiel der Profis des FC Schalke 04 gegen Fürth gehörte Kaparos dem Geraerts-Kader und durfte in der Schlussphase sogar für einige Minuten ran.

Auch Kaparos könnte abspringen

Ob er aber eine Zukunft in königsblau hat, ist nach Informationen von DER WESTEN offen. Ebenso wie Amadin und van der Sloot lehnte Kaparos ein Angebot für eine Vertragsverlängerung bisher ab.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Die Gründe sollen ähnlich wie bei den beiden scheidenden Talenten sein. Laut Quellen könne Schalke bisher keinen konkreten Zukunftsplan und keine garantierten Einsatzzeiten bieten. Deshalb zögert Kaparos wohl mit einer Unterschrift.

FC Schalke 04 baut sich neu auf

Die endgültige Entscheidung könnte in den kommenden Tagen fallen. Zuletzt zündete Schalke schon den ersten Vertragsturbo. Neben der Verpflichtung von Anton Donkor konnte man auch Juwel Emmanuel Gyamfi an sich binden. Doch die Personalplanung hat beim FC Schalke 04 gerade erst begonnen.