FC Schalke 04: Fans geht das Herz auf – Derbyheld schickt besondere Botschaft vor BVB-Duell

Jedes Derby braucht seinen Helden. Über die Jahre gab es einige Duelle des FC Schalke 04 mit Borussia Dortmund, welche Fans mit einem bestimmten Spieler verbinden. Jens Lehmann mit seinem Kopfballtor 1997 beispielsweise oder Naldo, der 20 Jahre später eine unfassbare Aufholjagd mit dem 4:4 in der Nachspielzeit krönte.

Der Ausblick, auch Jahre nach dem Spiel von Fans noch gefeiert zu werden, hat schon manchen Profi beflügelt. Von einem seiner Derbyhelden erhält der FC Schalke 04 nun eine besondere Gruß-Botschaft.

FC Schalke 04: Traumtor zum Derby-Sieg

Auch an diesen Treffer können sich S04-Fans noch lebhaft erinnern. Am 26. Februar 2010 empfingen die Knappen ebenfalls den großen Revierrivalen. In der zweiten Halbzeit gerieten die Hausherren durch einen Elfmeter in Rückstand. Dann folgte die Aufholjagd. Erst besorgte Benedikt Höwedes den Ausgleich, dann ballerte Ivan Rakitic Königsblau mit einem Traumtor in den Winkel zum Derbysieg.

Aus dem sonnigen Sevilla, wo er mittlerweile kickt, meldet sich Rakitic knapp 13 Jahre später zu Wort. In einem Video, welches der FC Schalke 04 in den sozialen Netzwerken teilte, ist der Mittelfeldspieler zu sehen, wie er sich seinen Kunstschuss noch mal ansieht – und dabei aus dem Grinsen nicht herauskommt.

Rakitic drückt die Daumen

Danach richtet er sich an Verein und Fans. „Das war ein schönes Spiel, liebe Schalker“, beginnt Rakitic. „Ich hoffe, dass es wieder so ausgeht wie bei meinem Tor“, sagt er mit Blick auf den Revierschlager am Samstagabend (10. März, 18.30 Uhr).

Er wünsche allen nur das Beste. „Wir brauchen einen Sieg und ich bin überzeugt davon, dass wir das alle gemeinsam hinbekommen“, schwört er die Knappen zudem ein, als wäre er selbst noch Teil von S04. Rakitic verließ Schalke 04 2011 nach vier Jahren und schloss sich dem FC Sevilla an, den er zwischenzeitlich für den FC Barcelona verließ.

FC Schalke 04: Fans hin und weg

Die netten Worte kamen bei den Anhängern von S04 erwartungsgemäß gut an. „Stark, dass er immer noch von ‚wir‘ spricht. Schalke ist eben eine Liebe, die niemals endet“, kommentiert ein Fan. „Toller Typ, wahrer Schalker, das waren goldene Zeiten“, meint ein anderer.

Mit der Unterstützung will der FC Schalke 04 seine Bundesliga-Serie ausbauen. Zuletzt blieb man sechs Spiele ungeschlagen. Mit zudem zwei Siegen in Folge ist man wieder voll da im Abstiegskampf.