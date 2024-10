FC Schalke 04 verkündet überraschende Entscheidung – Star degradiert

Der neue Trainer Kees van Wonderen ist beim FC Schalke 04 noch auf der Suche nach seiner Stamm-Formation. Vorerst wird ein Spieler dabei jedoch keine Rolle spielen: Ibrahima Cisse.

Wie der Verein am Dienstag (22. Oktober) mitteilte, wird der Innenverteidiger vorerst nicht mit den Profis des FC Schalke 04 trainieren. Cisse soll zunächst am Training der U23 teilnehmen. Wieder mit dabei ist dafür aber Ilyes Hamache.

FC Schalke 04: Cisse in die U23 versetzt

Die ersten zwei Wochen unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen hat Cisse verpasst. Der 23-Jährige wurde erstmalig zur Nationalmannschaft eingeladen, reiste deshalb in sein Heimatland Mali. Bei beiden Afrika-Cup-Qualifikationsspielen saß er dann allerdings nur auf der Bank.

So konnte sich van Wonderen zunächst kein Bild von dem Innenverteidiger machen. Gegen Hannover 96 fehlte Cisse im Kader und nun darf er auch erst einmal nicht mit den Profis trainieren. „Mit Blick auf die Englische Woche und den Partien gegen die SpVgg Greuther Fürth (26.10.), im DFB-Pokal beim FC Augsburg (29.10.) und beim SSV Ulm (1.11.) nimmt der Abwehrspieler zunächst am Training der U23 teil“, hieß es in der Begründung des Vereins. Mehr ist zu den Hintergründen nicht bekannt.

Hamache wieder dabei, zwei U23-Spieler ebenfalls

Wieder mit im Mannschaftstraining dabei ist dafür Ilyes Hamache. Der Franzose hatte gegen Hannover wegen Fußschmerzen gefehlt und am Montag noch individuell trainiert. Jetzt ist er zurück beim Team.

Und er ist nicht das einzige neue Gesicht, dass van Wonderen am Dienstag im Training begrüßte. Aus der U23 trainierten auch Torhüter Faaris Yusufu und Innenverteidiger Tim Schmidt bei den Profis mit.