Beim FC Schalke 04 drücken alle die Daumen – jetzt muss es endlich klappen

Am Montag (8. Juli) startet der FC Schalke 04 ins Trainingslager in Österreich. Mit dabei sind die zahlreichen Neuzugänge um 2-Millionen-Mann Moussa Sylla (hier mehr zum neuen Mann lesen). Von den altbekannten S04-Profis fehlt dagegen einer: Ibrahima Cisse.

Sein Fehlen hat allerdings einen erfreulichen Grund. Statt nach Mittersill reist der Innenverteidiger nach Paris. Dort nimmt er an den Olympischen Spielen mit der Auswahl Malis teil. Die Hoffnung bei den Verantwortlichen des FC Schalke 04 ist groß, dass Cisse jetzt endlich groß rauskommt.

FC Schalke 04: Medaille im Blick

Seine bisherige Zeit in Gelsenkirchen verlief sicherlich nicht so, wie sich Cisse das vorgestellt hatte. Eine Verletzung im ersten Jahr brachte ihn ins Hintertreffen, vergangene Saison kam er dann nur auf fünf Profi-Einsätze.

Auch spannend: Neuzugang Sylla zwingt ihn dazu – Geraerts reagiert überraschend

Bei den Olympischen Spielen soll er jetzt endlich richtig durchstarten, so die königsblaue Hoffnung. Dafür nimmt man sogar in Kauf, dass Cisse die gesamte Vorbereitung verpasst. Mindestens bis zum 30. Juli verweilt er in Paris und kämpft um eine Medaille. Danach soll endgültig geklärt werden, wie es für den Spieler beim FC Schalke 04 weitergeht.

Wilmots hat große Hoffnungen

„Ich will ihn bei Olympia sehen. Und dann die Frage: Kann er sich noch vorstellen, bei Schalke zu spielen? Dann sehen wir weiter“, erklärte Sportdirektor Marc Wilmots laut „Ruhr24“ am Rande der kürzlich gestarteten Sommervorbereitung.

Weitere Neuigkeiten liest du hier:

Alle drücken die Daumen, dass es endlich im Trikot der Knappen klappt. Von den Anlagen des Spielers ist man nach wie vor überzeugt. „Er ist 23 Jahre und kann 36 km/h laufen, nach so einem suchst du in ganz Europa“, lobt Wilmots, der aber auch appelliert, dass Cisse weiter an sich arbeiten müsse. „Es muss von ihm kommen, wir haben ihn konditionell aufgebaut.“

FC Schalke 04: Überschneidung der Spielpläne

Während der Schalke-Tross also nach Österreich aufbricht, bereitet sich Cisse mit seinem Land auf die Olympiade vor. In der Gruppe D treffen sie auf Israel (24. Juli), Japan (27. Juli) und Paraguay (30. Juli). Sollte Mali mindestens Zweiter werden, ginge es im Viertelfinale am 2. August weiter. Am selben Wochenende startet der FC Schalke 04 dagegen in die neue Zweitliga-Saison. Zum Auftakt empfangen die Knappen Eintracht Braunschweig.