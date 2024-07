FC Schalke 04: Sylla-Transfer trägt bereits Früchte – jetzt verrät Ben Manga ein irres Detail

Kaum ein Transfer wurde beim FC Schalke 04 so ekstatisch bejubelt wie die Verpflichtung von Moussa Sylla. Der Stürmer hat bei den königsblauen Anhängern eine regelrechte Euphorie ausgelöst.

Für den FC Schalke 04 war der Deal aber auch alles andere als billig. Nachdem Sylla jetzt in den ersten Testspielen schon zeigen konnte, was er drauf hat, verrät Kaderplaner Ben Manga ein irres Detail über den Neuzugang.

FC Schalke 04: Sylla begeistert die Fans bereits

Sein Transfer sorgte für Jubelstürme bei den Fans des FC Schalke 04. Als Moussa Sylla dann das erste Mal im Training war, schauten zahlreiche Anhänger zu. Nun absolvierte er bereits seine ersten Spiele im königsblauen Trikot.

Im ersten Testspiel gegen die SSVg Velbert (7:0) erzielte Sylla seine ersten beiden Tore für seinen neuen Klub. Beim Kurz-Turnier in Meppen kam der Stürmer erneut zum Einsatz. Auch wenn es erneut nur 45 Minuten waren, machte er sogar einen Dreierpack.

Fünf Tore in den ersten beiden Spielen. Eine bislang ordentliche Vorbereitung des Neuzugangs, der die Fans schon jetzt begeistert. Sie hoffen, dass er auch in der Zweitliga-Saison so liefern und den Klub wieder in die Bundesliga führen kann.

Ben Manga packt über Sylla aus

Billig war Sylla für den FC Schalke 04 aber nicht. Der klamme Revierklub musste rund zwei Millionen Euro an den französischen Zweitligisten Pau FC zahlen, um den Stürmer verpflichten zu können. Kaderplaner Ben Manga packte jetzt über den Transfer aus.

„Moussa ist heiß auf Schalke. Er hat für uns auf viel Geld verzichtet“, so der 50-Jährige, der seit einigen Wochen gemeinsam mit Sportdirektor Marc Wilmots für die Transfers zuständig ist. Das werden die S04-Fans sicherlich gerne hören.

Bei den Anhängern ist er jetzt schon ohnehin beliebt. Um auf Schalke auch neben dem Platz anzukommen, will Moussa zudem „so schnell wie möglich mit dem Lernen der deutschen Sprache beginnen“, so Ben Manga weiter.

Bei den Gelsenkirchenern hat der Hoffnungsträger einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Die Fans werden zudem hoffen, dass Moussa länger als nur eine oder zwei Saisons bleibt. Schließlich machten in der Vergangenheit zahlreiche Stars schnell den Abflug.