Bitteres Ende für Ex-Schalke-Star Matip: Folgt jetzt die Rückkehr nach Deutschland?

Als Joel Matip den FC Schalke 04 in 2016 zum FC Liverpool wechselte, war es gleich doppelt bitter für den Revierklub. Zum einen verlor der S04 einen Leistungsträger in der Innenverteidigung und zum anderen ging er ablösefrei. Sein Vertrag lief aus.

Rund acht Jahre später ist Matip in der gleichen Situation. Seit dem 1. Juli ist der Ex-Schalke-Star vereinslos. Nach einem bitteren Ende in Liverpool wird nun über seine Zukunft spekuliert. Folgt vielleicht sogar die Rückkehr nach Deutschland?

Schalke: Bitteres Ende für Ex-Profi Matip in Liverpool

Es ist wie so häufig in einer Fußballkarriere: Wären da nicht die Verletzungen, wäre vermutlich alles besser gelaufen. So war es auch Joel Matip, der 2016 den FC Schalke 04 verlassen und sich dem FC Liverpool angeschlossen hatte. Zwar bestritt er insgesamt 201 Pflichtspiele für den britischen Traditionsverein, doch es hätten viel mehr sein können.

140 Partien verpasste er aufgrund von Verletzungen. Insgesamt waren es 16 Verletzungen in den acht Jahren. Am bittersten war es wohl in der vergangenen Saison, als er sich im Dezember 2023 das Kreuzband gerissen hatte. Seitdem stand er nicht mehr auf dem Platz für Liverpool.

Und so kam es auch zum traurigen Ende bei den „Reds“. Der Vertrag des Innenverteidigers wurde nicht verlängert. Matip ist seit dem 1. Juli vereinslos und muss sich einen neuen Klub suchen.

Folgt die Deutschland-Rückkehr?

So richtig viele Gerüchte und Spekulationen um den ehemaligen Spieler des FC Schalke gibt es nicht. Matip ist zwar 32 Jahre alt, aber auch verletzungsanfällig. Vermutlich würden viele Top-Klubs Abstand von einem Transfer nehmen. Das Risiko nach einem Kreuzbandriss ist für viele Vereine womöglich zu groß.

Dennoch wäre Matip eine Verstärkung, wenn er fit ist. So könnte der eine oder andere deutsche Klub sicherlich Überlegungen haben, den 1,95 Meter großen Abwehrhühnen unter Vertrag zu nehmen. Vermutlich hätte der gebürtige Bochumer auch nichts dagegen, nach acht Jahren wieder nach Deutschland zurückzukehren.

Von einer spektakulären Rückkehr träumen auch die Schalke-Fans. Zwar wäre er ablösefrei zu haben, allerdings dürfte allein schon das Gehalt nicht stemmbar sein. Rund sechs Millionen Euro soll Matip beim FC Liverpool verdient haben. Selbst die Hälfte wäre utopisch für den klammen Revierklub. Das dürfte jedem Anhänger trotz aller Verbundenheit womöglich klar sein. Doch im Fußballgeschäft ist so gut wie gar nichts mehr unmöglich. Ob Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots hier vielleicht für eine große Überraschung sorgen könnten?