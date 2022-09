FC Schalke 04: Badstuber mit deutlichen Worten Richtung S04 – „Fängt bei der Vereinsführung an“

Er war sechsmal Meister, gewann die Champions League und machte 31 Länderspiele. Doch beim FC Schalke 04 hinterließ Holger Badstuber keinen bleibenden Eindruck.

Sein halbes Jahr bei Königsblau wurde zum Desaster. Nach seinem Karriereende spricht Badstuber nun Tacheles. Einige Worte dürften dabei auch unmissverständlich Richtung FC Schalke 04 gehen.

FC Schalke 04: Holger Badstuber spricht Klartext

Es war eine „spezielle Karriere“, die vor einigen Wochen zu Ende ging. So nennt Holger Badstuber seine Laufbahn selbst. Raketenstart beim FC Bayern, heftiges Verletzungspech und eine anschließende Achterbahnfahrt führten ihn für eine Halbserie auch zum S04.

Die Schalke-Leihe sollte zum Neustart werden. Stattdessen wurde sie ein Fiasko. Als Star verpflichtet, landete Badstuber regelmäßig auf der Bank und kam in mehr als der Hälfte der Spiele gar nicht zum Einsatz.

Nachträgliche Grüße an Schalkes Ex-Bosse

Gegenüber dem „Kicker“ spricht der Ex-Nationalspieler jetzt über seine Karriere. Dabei dürfte sich auch der FC Schalke 04 angesprochen fühlen.

„Ehrlichkeit gibt es in diesem Geschäft ganz allgemein nicht überall. Und in meinen Vereinen, wo es nicht so lief, fängt es beim Kopf des Gebildes, bei der Vereinsführung an“, sagt Badstuber im Kicker. Worte, die offensichtlich (auch) an Schalke gerichtet sind.

Beim FC Schalke 04 lief es für Holger Badstuber bescheiden. Foto: imago/Eibner

Gut lief es damals nämlich nicht. Königsblau steckte 2016/17 in der Krise. Bereits einige Jahre nach dem kurzen Engagement hatte der heute 33-Jährige nachgetreten, den damaligen S04-Boss Christian Heidel „link“ genannt ihm Lügen vorgeworfen.

„Zu Schalke zu gehen war im Nachhinein definitiv ein Fehler. Wohlgefühlt habe ich mich dort nicht, der Bruch war zu groß“, sagte Badstuber damals. Auch wenn er diesmal keine Namen nennt: Der Adressant dürfte im „Kicker“ der gleiche sein.

Nun lässt Holger Badstuber das Profi-Dasein hinter sich. Er will Trainer werden, am liebsten „irgendwann in der Bundesliga auftauchen“. Ob der FC Schalke 04 als Station in Frage kommt, darf nach seinen Erfahrungen in Gelsenkirchen bezweifelt werden.