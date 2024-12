FC Schalke 04: Van Wonderen verkündet die Wende – „Das ist positiv“

Vor dem Spiel gegen den SC Paderborn kann der FC Schalke 04 aufatmen. Das Lazarett lichtet sich allmählich. Beim Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer kann Trainer Kees van Wonderen wieder auf den ein oder anderen Spieler zurückgreifen.

Allen voran freut man sich beim FC Schalke 04 über die Rückkehr von Emil Hojlund. Das Sturm-Talent gibt Königsblau mehr Möglichkeiten im Angriff. Er ist aber nicht der Einzige, der wieder mit dabei ist.

FC Schalke 04: Van Wonderen freut sich über Rückkehrer

„Wir haben wieder mehr Spieler zur Verfügung. Das ist positiv“, verkündet Trainer Kees van Wonderen die freudige Nachricht auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Paderborn. Emil Hojlund ist nach überstandener Verletzung wieder zurück, steht gegen Paderborn wieder im Kader. Das Gleich gilt auch für Christopher Antwi-Adjei. Er ist ebenfalls wieder mit dabei.

Vor allem Hojlunds Rückkehr sorgt bei Schalke für gute Laune. Das Sturm-Talent ist einer der Hoffnungsträger und sorgt nun dafür, dass Königsblau wieder mehr Optionen im Angriff hat. Van Wonderen lobt ihn in den höchsten Tönen. Er sei ein „großes Talent“, habe „großes Potential“ und sei „sehr ehrgeizig.“

Bislang warfen den Dänen aber immer wieder Verletzungen zurück. „Das frustriert ihn am meisten“, so van Wonderen. Hojlund müsse jetzt in den Rhythmus kommen, erst dann könne er sein ganzes Potential entfalten.

Seguin wieder voll im Saft, Mohr muss noch warten

Gute Nachrichten gibt es auch von Paul Seguin. Nach überstandener Verletzungen absolvierte er eine „gute Trainingswoche“. Damit dürfte sich auch Schalkes Strippenzieher im Mittelfeld weiter steigern. Ob er in die Startelf rückt, wollte der S04-Coach nicht verraten.

Noch nicht ganz so weit ist Tobias Mohr. Er ist zwar schon zu Teilen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Für einen Einsatz gegen Paderborn reicht es aber noch nicht.