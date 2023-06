FC Schalke 04: Klub-Legende Höwedes von Fans überwältigt – doch DIESE Wunde bleibt

Auf der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 wurde am Samstag fleißig geredet und abgestimmt. Bereits im Vorhinein hatte man bekannt gegeben, dass Vereinslegende Benedikt Höwedes als neuer Ehrenspielführer zur Wahl stünde (hier mehr dazu).

Die Wahl Höwedes‘, der 16 Jahre beim FC Schalke 04 unter Vertrag stand und Fanliebling war, galt als reine Formsache. Als es so weit war, war der Ex-Profi dennoch völlig überwältigt – und kam auch auf eine Wunde aus seiner S04-Zeit zu sprechen.

FC Schalke 04: Höwedes von Fans gewählt

Unter Standing Ovations betrat der 35-Jährige nach seiner Wahl zum zehnten S04-Ehrenkapitän die Bühne in der Schalker Veltins Arena. Zeit seiner aktiven Karriere absolvierte er 335 Pflichtspiele im königsblauen Trikot. Zudem führte er das Team sechs Jahre als Kapitän aufs Feld und konnte einige Titel wie den DFB-Pokal gewinnen.

„Dass ich vor Euch stehe und zum Ehrenspielführer gewählt werde, bedeutet mir sehr viel“, zeigte Höwedes in seiner Rede an die Fans des FC Schalke 04 gerührt. „Sie ist ein Symbol für die Arbeit, die ich 16 Jahre lang in diesen Verein gesteckt habe.“

Bitterer Abschied noch immer präsent

Dann kam er auf die vielleicht dunkelste Stunde seiner S04-Zeit zu sprechen. Im Sommer 2017 entschied sich der damalige Trainer Domenico Tedesco urplötzlich gegen Höwedes als seinen verlängerten Arm auf dem Feld. Kurze Zeit später verlieh Schalke den Fanliebling für ein Jahr an Juventus Turin, ehe er anschließend zu Lokomotive Moskau wechselte.

„Vielleicht tut es deshalb so gut, weil mein Abschied nicht so war, wie ich ihn mir vorgestellt habe“, erklärte Höwedes daher als frisch gebackener Ehrenspielführer. Auch Antragssteller Günther Reipen hatte zuvor von einer „beschämenden Nacht- und Nebelaktion“ gesprochen, in der Höwedes einst seines Status‘ bei den Knappen beraubt worden sei.

FC Schalke 04: Genugtuung für Höwedes

Umso glücklicher die Erkenntnis, dass die Fans den Weltmeister von 2014 natürlich nicht vergessen haben. Im Gegenteil: Mit der Wahl beförderten sie ihn in einen ausgewählten Kreis an Vereinslegenden.

Und vielleicht kehrt er in Zukunft auch zum FC Schalke 04 zurück. „Ich bin sicher, dass deine und Schalkes Zukunft auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden sind“, deutete zumindest Sportvorstand Peter Knäbel an.