FC Schalke 04: War’s das endgültig? S04-Star nach Horror-Auftritt vor dem Aus

Beim 2:5 in Berlin konnte kein Spieler des FC Schalke 04 wirklich überzeugen. Zwei stachen aus dem schlechten Kollektiv jedoch noch negativ hervor. Henning Matriciani war gegen Fabian Reese völig überfordert – und im Mittelfeld legte Danny Latza einen regelrechten Albtraum-Auftritt hin.

Vor allem für Latza könne es eine sehr teure Niederlage gewesen sein. Beim FC Schalke 04 darf er kaum noch ran. In Berlin stand er erstmals seit August (!) in der Startelf. Seine Leistung war jedoch alles andere als ein Bewerbungsschreiben für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags.

FC Schalke 04: War’s das für Danny Latza?

Seit seiner Rückkehr zum S04 plagt sich Danny Latza andauernd mit Verletzungen herum. Und wenn er spielt, dann selten überzeugend. Neben Simon Terodde galt er 2021 als Königstransfer. Inzwischen ist er längst zum Dauer-Bankdrücker mutiert.

Im Sommer läuft Latzas Vertrag aus. Wenig bis nichts deutet derzeit auf eine Verlängerung hin. Will er auf Schalke bleiben, braucht er überzeugende Auftritte. Hertha war für ihn eine große Chance. Unter Karel Geraerts sitzt er meist auf der Bank, stand in Magdeburg nicht mal im Kader. Nun gab der Trainer ihm erstmals das Vertrauen von Beginn an. Seit dem 4. Spieltag durfte Latza nicht mehr für Königsblau auflaufen. Seine Darbietung in Berlin war jedoch ein Offenbarungseid.

Keine Chance mehr für Latza?

Unter vielen schlechten Schalkern fiel der gebürtige Gelsenkirchener noch negativ auf. Im Mittelfeldzentrum wirkte er bei Ballbesitz verloren, lief gegen den Ball nur hinterher, war an gleich mehreren Gegentoren beteiligt, irrte umher. Nach 55 Minuten nahm Geraerts ihn als ersten vom Platz. Eine Bewerbung für weitere Einsätze, geschweige denn eine neuen Vertag, sieht völlig anders aus.

Angesichts der spärlichen Einsätze stellt sich nun die Frage: War es das schon für Danny Latza beim FC Schalke 04? Womöglich muss er nun auf der Bank auf sein S04-Aus warten, ohne Chance auf eine weitere Bewährung. Denn wenn Paul Seguin nach abgesessener Gelbsperre gegen den KSC (31.3.) wieder verfügbar ist, wird Geraerts keine Sekunde zögern, ihn zurück in die Startelf zu stellen.