FC Schalke 04: Profi soll im Sommer gehen – doch plötzlich dreht er wieder voll auf

Die Spieler haben offensichtlich verstanden. Nach dem blamablen Auftritt in Regensburg war einiges auf die Profis des FC Schalke 04 eingeprasselt. Gegen den Hamburger SV brauchte es dringend eine Reaktion.

Und sie kam. Das Top-Spiel der 2. Liga entwickelte sich zu einem irren Kick (hier mehr dazu lesen). Dabei fiel beim FC Schalke 04 ein Spieler auf, der ab Sommer kein Teil mehr der Mannschaft sein wird.

FC Schalke 04: Mohr maßgeblich am Punkt beteiligt

Am Ende eines wilden Abends stand ein hart umkämpfter Punkt für die Knappen. Dabei war nicht mal das 2:2 entscheidend, sondern die Tatsache, dass die Mannschaft eine ganz andere Körpersprache gezeigt hatte als gegen Regensburg. Zumal man sich gegen den HSV über 90 Minuten in Unterzahl wehren und einen Rückstand aufholen musste. All das gelang.

+++ Auch spannend: Schalke 04 – Hamburger SV: Endlich! Darauf musste S04 lange warten +++

Großen Anteil hatte daran einer, der in Gelsenkirchen bereits auf gepackten Koffern sind. Die zwischenzeitliche 1:0-Führung bereitete Tobias Mohr mit einem mustergültigen Freistoß perfekt vor. Und auch beim 2:2-Ausgleich des FC Schalke 04 hatte er seine Füße im Spiel.

Mohr brachte vom linken Flügel eine genaue Flanke auf Adrian Gantenbein. Dieser musste nur noch auf Moussa Sylla ablegen, der per Kopf zum Ausgleich traf. Ein Punkt der Moral und des Zusammenhalts.

Denkt Schalke nochmal um?

Und bei Mohr unterstreicht es darüber hinaus auch, dass er sich nicht hängen lässt, obwohl die Bosse schon nicht mehr mit ihm planen. Vor einigen Wochen verkündete Sportdirektor Youri Mulder, dass man nach aktuellem Stand den auslaufenden Vertrag mit dem Spieler nicht verlängern werde.

Mehr Nachrichten liest du hier:

„Diese Offenheit halte ich für wichtig. Wenn sie unsere aktuelle Tendenz kennen, können die Jungs besser planen“, begründete Mulder damals, sagte aber auch: „Jeder von ihnen kann in den kommenden Wochen aber weiter zeigen, warum wir ihre Verträge nicht auslaufen lassen sollten.“

Und das hat Mohr gegen den HSV eindrucksvoll getan. Ob es für einen neuen Vertrag beim FC Schalke 04 reicht? Dafür muss er wohl auch in den letzten vier Spielen noch ordentlich abliefern.