Borussia Dortmund: Klappt es im zweiten Anlauf? BVB nimmt DFB-Juwel ins Visier

Aktuell nimmt Borussia Dortmund an der Klub-WM in den USA teil und will dort so gut wie möglich abschneiden. Im Hintergrund schauen sich die Verantwortlichen um Lars Ricken, Sebastian Kehl und Co. nach Neuzugängen um. Bislang wurde lediglich Jobe Bellingham verpflichtet.

Dabei versucht es Borussia Dortmund wohl auch bei einem Top-Talent, das man bereits vor einigen Jahren verpflichten wollte. Er hatte sich für einen Wechsel nach Spanien entschieden. Folgt jetzt eine Rückkehr nach Deutschland?

Borussia Dortmund will DFB-Talent

Wann immer junge Spieler auf sich aufmerksam machen, darf Borussia Dortmund als Interessent natürlich nicht fehlen. Schließlich ist der BVB dafür bekannt, Top-Talente zu absoluten Stars zu verpflichten. Das ist dem Revierklub in der Vergangenheit immer wieder gelungen.

Ob das jetzt auch wieder der Fall sein wird? Vor einigen Jahren wurde bekannt, dass der BVB Interesse an Noah Darvich hatte. Damals spielte der DFB-Youngster noch beim SC Freiburg, entschied sich dann im Jahr 2023 zu einem Wechsel zum FC Barcelona. Zu den Dortmundern wollte er nicht.

Nun aber könnte es im zweiten Anlauf klappen. Wie die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, hat der BVB Interesse am 18-jährigen Offensivspieler, der für die zweite Mannschaft der Katalanen aufläuft.

Transferduell mit den Bayern?

Allerdings ist Borussia Dortmund natürlich nicht allein. Auch der FC Bayern München bemüht sich um den Youngster, der aktuell bei der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft spielt.

Und Darvich wäre für das nächste Team, das ihn unter Vertrag nimmt, sehr günstig zu haben. In dem Bericht heißt es, dass nur eine Ablösesumme von rund 2,5 Millionen Euro fällig wäre. Dabei würde Barcelona allerdings in dem Deal eine Rückkaufoption vereinbaren. Die Summe dürfte dann deutlich höher sein, sollten die Katalanen sich irgendwann dafür entscheiden, ihn zurückzuholen.

Es bleibt also abzuwarten, wohin es Darvich in diesem Sommer ziehen wird. Neben dem BVB und Bayern gibt es auch weitere Interessenten aus der Bundesliga und dem Ausland. Der Mittelfeldspieler ist heiß begehrt.