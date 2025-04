Schalke-Fans toben wegen van Wonderen – „Eine Schande“

Eigentlich hatte der Schlagabtausch zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV genug Zündstoff zu bieten. Doch nach dem Spiel redet niemand mehr über die frühe rote Karte von Kenan Karaman, den Kampfgeist der Schalker oder die hochgefährliche Pyro-Aktion der HSV-Fans (hier mehr >>>).

Stattdessen sorgen die Aussagen von Kees van Wonderen für Entsetzen bei den Schalker Fans. Der S04-Trainer rechnete nach dem Duell gegen den HSV mit der Vereinsführung ab und verkündete seinen Abschied (hier alle Details >>>). Die Reaktion der Fans ist eindeutig.

Schalke-Fans verlieren wegen van Wonderen die Nerven

Fehlende Rückendeckung („Das finde ich enttäuschend“), Zweifel am gemeinsamen Weg und klare Signale für einen Abschied zum Saisonende. Dem Vernehmen nach sollen die Schalker Vereinsbosse schon mit Kandidaten für seine Nachfolge verhandelt haben. Jetzt kam Kees van Wonderen der Vereinsführung zuvor und verkündete seinen Abschied nach der Saison.

Nach dieser Abrechnung sind die Verantwortlichen auf Schalke zum Handeln gezwungen. Gut möglich, dass die Schalker Fans den Niederländer am Samstagabend das letzte Mal an der Seitenlinie in der Veltins Arena gesehen haben. Dementsprechend genervt reagieren viele Anhänger.

„Was kann ein Trainer schon ausrichten, wenn der Kopf vom Fisch aus stinkt und er fast nur faule Kartoffeln zum Arbeiten bekommt“, findet einer deutliche Worte auf der Facebook-Seite von DER WESTEN und weiter: „Was dem Verein fehlt ist Kontinuität und keinen Schleudersitz für Trainer. Wie viele hat dieses Management schon verschlissen in den letzten Jahren?“

„Eine Schande für Schalke“

Ein anderer Schalke-Fan nimmt beim Urteil über die Vereinsführung kein Blatt vor den Mund: „Eine Schande für Schalke“, poltert er und fordert den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann. Der anstehende Neuanfang lässt viele Anhänger verzweifeln. „Und es geht immer weiter so. Wenn ich eine Unmenge an Trainern verschlissen habe, muss ich mich doch irgendwann mal fragen, ob das der richtige Weg ist. Wann kommt mal endlich etwas Konstanz in den Verein? Das einzige, was kontinuierlich klappt, sind Trainerrauswürfe. So wird das auf absehbarer Zeit nie was werden!“

Das übergeordnete Ziel, den Abstieg zu verhindern, habe van Wonderen erreicht, betonen die Fans. „Danach geht es wie immer“, fürchtet ein weiterer Schalke-Fan und bietet eine düstere Prognose: „Unsere Vereinsführung wirbelt alles durcheinander – auf und neben dem Rasen. Dadurch ist es jetzt schon sicher. Auch der nächste Trainer wird die Aufgabe haben den Abstieg zu verhindern. Und so wird es weitergehen – Saison für Saison.“