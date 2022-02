FC Schalke 04: Grammozis feiert sich selbst – für DIESE goldrichtige Entscheidung! „Nicht viele haben damit gerechnet“

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Der FC Schalke 04 mischt Aufstiegskampf mit – auch dank einiger Neulinge, die Rouven Schröder und Dimitrios Grammozis aus dem Hut gezaubert haben.

Für eine Verstärkung war Grammozis aber ganz allein verantwortlich. Für diese goldrichtige Entscheidung darf sich der Trainer des FC Schalke 04 auf die Schulter klopfen – und tut das auch.

FC Schalke 04: Grammozis hatte den Blick für Blendi Idrizi

„Hol ihn hoch, ich will ihn mir anschauen.“ Diese Worte von Grammozis waren der große Karriere-Boost für Blendi Idrizi.

Der S04 ist im Mittelfeldzentrum personell stark aufgestellt. Doch Idrizi hat sich unter namhaften Konkurrenten wie Dominik Drexler, Danny Latza, Rodrigo Zalazar und Co. einen Platz erkämpft. Viermal stand er zuletzt in der Startelf, hat laut Grammozis „dazu beigetragen, dass es wieder in die richtige Richtung geht“ – nämlich nach vorne.

Beim FC Schalke 04 ist Blendi Idrizi eine DER Neuentdeckungen. Foto: imago images/Jan Huebner

Blendi Idrizi belebt das Offensivspiel der Königsblauen. Und das ist bei der defensiven Grundausrichtung unter Grammozis manchmal gar nicht so einfach. Umso größer fällt das Lob für den 23-Jährigen aus.

Noch bis vor einem Jahr war das Talent des Bonners unentdeckt geblieben. Er spielte für Alemannia Aachen, Fortuna Köln und schließlich Schalke II in der Regionalliga. Dann nutzte er die Chance, sich für die Profis zu empfehlen.

Als Tribünengast eines Spiels der U23 hatte Grammozis den Geistesblitz. „Da ist er mir aufgefallen, weil er Sachen gemacht hat, die vor allem in dieser Liga außergewöhnlich waren.“

Zu verspielt sei Idrizi damals noch gewesen, bevorzugte das schöne Spiel statt des Zugs zum Tor.

Grammozis: „Sehr schön für mich mit anzusehen“

„Ich denke, dass zu diesem Zeitpunkt nicht viele damit gerechnet haben, dass ich den Blendi hochziehe in die Profi-Abteilung“, feiert der Trainer des FC Schalke 04 seine Entscheidung.

Immer besser werde er nun, habe die Zielstrebigkeit entwickelt und müsse nie angeschoben werden, Gas zu geben. „Eher im Gegenteil“, verrät Grammozis. „Ich hoffe, dass diese Entwicklung weiter anhält. Denn das ist sehr schön für mich mit anzusehen.“