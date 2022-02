FC Schalke 04: Ex-S04-Star überrascht die Fans – mit diesem Wechsel hat keiner gerechnet

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Mit diesem Wechsel hat beim FC Schalke 04 wohl keiner gerechnet.

Es geht um einen alten Bekannten des FC Schalke 04, dessen Rückkehr in die Heimat und einen erneuten Anlauf im Spätherbst der Karriere. Aber eins nach dem anderen.

FC Schalke 04: Ex-S04-Star versucht's noch mal

2005 war der Außenverteidiger aus Brasilien zum FC Schalke 04 gewechselt. Fünf Jahre beackerte er daraufhin die rechte Abwehrseite der Königsblauen.

2010 wechselte er zum CFC Genua, ehe er nur ein Jahr später in die Bundesliga zurückkehrte und einen Vertrag beim FC Bayern unterschrieb. Bis 2019 spielte er für die Münchner und gewann mit dem FCB einen Titel nach dem anderen.

Fans des FC Schalke 04 werden vermutlich längst wissen, um wen es geht: Rafinha. Der Brasilianer verabschiedete sich 2019 aus Deutschland und kehrte in seine Heimat zurück, als er bei Flamengo Rio de Janeiro anheuerte.

Rafinha im Zweikampf mit Dortmunds Ebi Smolarek am 12. Mai 2007. Foto: imago/MIS

FC Schalke 04: Rafinha zum FC Sao Paulo

Nach nur einem Jahr am Zuckerhut wagte er einen erneuten Anlauf in Europa und schloss sich dem griechischen Serienmeister Olympiakos Piräus an. Das Intermezzo war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, und so verschlug es den Rechtsverteidiger wieder nach Brasilien. Bei Gremio Porto Alegre unterzeichnete er einen Vertrag für die Saison 2021.

Als dieser Vertrag im Januar auslief, waren viele Fans sich bereits sicher, dass dies das Karriereende des ehemaligen Spielers von Schalke 04 bedeuten würde. Schließlich ist Rafinha mittlerweile 36 Jahre alt.

Doch Rafinha hat offenbar noch reichlich Sprit im Tank. Der frühere Außenverteidiger des FC Schalke unterzeichnete erneut einen Vertrag – und zwar beim FC Sao Paulo.

FC Schalke 04: Rafinha mit ersten Einsätzen

Kaum ist Rafinha in Sao Paulo angekommen, durfte er bereits in zwei Pflichtspielen ran. Bevor in Brasilien im März/April jedes Jahr die nationale Meisterschaft beginnt, treten die Mannschaften der einzelnen Bundesländer in Staatsmeisterschaften gegeneinander an. Bei den ersten beiden Spielen des FC Sao Paulo in der Staatsmeisterschaft von Sao Paulo stand Rafinha je 90 Minuten auf dem Feld.

Auf den ersten Sieg mit Sao Paulo muss der frühere Spieler des FC Schalke 04 allerdings noch warten. Gegen Guarani setzte es eine 1:2-Pleite, und gegen Ituano kam Sao Paulo nicht über ein 0:0 hinaus. (dhe)