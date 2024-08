FC Schalke 04: Gerücht sorgt für Aufregung – schnappt Ben Manga bei IHM zu?

Ganze elf externe Neuzugänge konnte der FC Schalke 04 in diesem Sommer schon an Land ziehen. Dank des radikalen Umbruchs der S04-Bosse Ben Manga und Marc Wilmots hat sich die Mannschaft fast komplett verändert.

Doch nach einem Turbostart mit zahlreichen Verpflichtungen zu Beginn der Saisonvorbereitung konnte der FC Schalke 04 in den letzten Tagen und Wochen keine neuen Spieler mehr präsentieren. Das könnte sich nun ändern – hat Ben Manga das nächste Juwel gefunden?

Ilyes Hamache ein Kandidat beim FC Schalke 04?

Der Name Ilyes Hamache wird wohl kaum einem Fan des Revierklubs etwas sagen. Und das ist auch wenig verwunderlich, schließlich stieg der 21-Jährige mit seinem Verein FC Valenciennes im vergangenen Jahr in die dritte französische Liga ab. Nun könnte es für ihn jedoch wieder eine Etage höher gehen, denn wie der Journalist Nabil Djellit berichtet, soll der FC Schalke 04 Interesse an Hamache zeigen.

In der letzten Spielzeit kam der Flügelspieler, der auf beiden Seiten agieren kann, auf wettbewerbsübergreifend 34 Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte Hamache zwei Tore und legte ein Weiteres auf. Auch für die französische U20-Nationalmannschaft lief der Spieler bereits auf, blieb dabei allerdings ohne Torbeteiligung.

Preis für Hamache dürfte sich in Grenzen halten

Beim FC Schalke 04 würde der 21-Jährige, der auch in der Zentrale zum Einsatz kommen kann, genau ins Anforderungsprofil passen. Denn er ist nicht nur jung und entwicklungsfähig, sondern Hamache dürfte für die Knappen auch nicht allzu teuer werden.

Mit einem Marktwert von 700.000 Euro (Quelle: transfermarkt.de), einem auslaufenden Vertrag im kommenden Sommer sowie dem Abstieg seines Klubs in die dritte Liga dürfte das Talent für den FC Schalke 04 wohl bezahlbar sein. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Ben Manga und Marc Wilmots den Spieler von einem Wechsel zum S04 überzeugen können.