 FC Schalke 04: Geraerts vor dem Aus? Wilmots trifft Entscheidung

Nur vier Punkte aus fünf Spielen – der FC Schalke 04 hat den Start in die neue Saison vergeigt. Und wer das Umfeld bei Königsblau kennt, der weiß, was das bedeutet: Es dauert nicht lange, bis am Trainerstuhl gesägt wird.

Nach der 0:2-Pleite am Freitagabend in Karlsruhe war deshalb klar, dass sich Sportdirektor Marc Wilmots zu dieser Frage äußern wird. Der Belgier traf eine eindeutige Aussage, die Entscheidung ist schon gefallen.

FC Schalke 04: Darf Geraerts weitermachen? Wilmots spricht Klartext

Mit einem 5:1-Sieg über Eintracht Braunschweig war Schalke in die Saison gestartet. Die Stimmung war großartig, die Vorfreude auf die weitere Saison riesig. Nur vier Spieltage später herrscht große Ernüchterung. S04 holte nur noch einen einzigen Zähler. Nach der enttäuschenden 1:3-Pleite gegen Köln, war für Königsblau auch gegen den KSC nichts zu holen.

Wird es für Trainer Karel Geraerts jetzt etwa schon eng? Nein. „Ich will nur eins sagen: Es gibt keine Trainerdiskussion“, sagte Wilmots der WAZ in der Mixed-Zone nach dem Spiel. Er stellte klar: „Auch wenn viele Leute anders denken: Wir arbeiten weiter, es gibt keine Zweifel bei mir.“

Geraerts erwartet „sehr unruhige“ Woche

Dabei hatte Geraerts selbst im Sky-Interview noch vermutet, dass es nach der Niederlage „sehr unruhig“ wird in dieser Woche (hier mehr). Von den Schalke-Bossen hat er noch die Rückendeckung. Klar ist aber auch: Gegen den SV Darmstadt muss sich S04 am kommenden Freitag (20. September) deutlich steigern, sonst wird es wirklich ungemütlich für Geraerts.

„Wir müssen jetzt nicht hinter uns schauen, sondern nach vorn und eine gute Videoanalyse machen. Wir haben eine Mannschaft mit sehr viel Talent, aber aus diesem Talent müssen wir nun Qualität und Effizienz machen“, so die Marschroute von Geraerts.