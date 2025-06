FC Schalke 04: Dämpfer bei Dienstantritt – Baumann erlebt direkt eine bittere Niederlage

Es war ein ereignisreicher Tag für Frank Baumann beim FC Schalke 04. Bei seiner offiziellen Vorstellung als neuer Sportvorstand stand er in der Pressekonferenz lange Rede und Antwort, stellte sich den Fragen der Journalisten und präsentierte den Fans einen klaren Zukunftsplan.

Doch damit war der Tag für den neuen Mann in der Schalker Führungsetage noch lange nicht vorbei. Denn direkt nach der Pressekonferenz ging es direkt weiter: Baumann war Zuschauer beim Revierderby der Schalker Frauen bei Borussia Dortmund. Doch das Spiel verlief alles andere als erfreulich für die Königsblauen.

FC Schalke 04: Baumann sieht Derby-Pleite

Und es war nicht irgendein Spiel – es ging um das Finale des Westfalenpokals. Die entscheidende Frage: Wer holt den Titel und qualifiziert sich damit für den DFB-Pokal?

Gemeinsam mit Baumann waren 10.000 Fans im Stadion Rote Erde, um das Derby live zu verfolgen. Doch bereits früh nahm die Partie einen unglücklichen Verlauf aus Schalker Sicht. In der 38. Minute brachte Annika Enderle Dortmund mit ihrem ersten Treffer in Führung. Schalke hielt zwar lange Hoffnung aufrecht, doch Enderle machte in der 83. Minute mit ihrem zweiten Tor endgültig den Deckel drauf.

Auch in der Liga zieht der BVB an Schalke vorbei

Die beiden Teams lieferten sich in dieser Saison auch in der Westfalenliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In den direkten Duellen gab es ein 0:0 sowie einen 2:1-Sieg für den BVB. Am Ende der Saison setzten sich die Dortmunder Frauen als Tabellenerste durch und schafften den Aufstieg in die Regionalliga West.

Die Schalkerinnen mussten sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben und verbleiben ein weiteres Jahr in der Westfalenliga. Somit stehen sie – ähnlich wie die Schalker Männer – im Schatten des BVB. Auch wenn der Unterschied derzeit nicht so groß wie bei den Männern scheint. Jetzt liegt es an Frank Baumann, den FC Schalke 04 wieder auf Kurs zu bringen. Es bleibt abzuwarten, ob sein Engagement für s04 die Wende bringen wird.