Beim FC Schalke 04 muss Grammozis vor dem Spiel gegen Düsseldorf mitteilen: „Wir haben einen Ausfall zu beklagen“

Schlechte Nachrichten für den FC Schalke 04!

Vor dem Spiel zwischen Schalke und Fortuna Düsseldorf am Samstagabend muss S04-Coach Dimitrios Grammozis einen personellen Rückschlag hinnehmen.

FC Schalke 04: Grammozis beklagt Verletzte

„Wir haben in dieser Woche mit Blendi Idrizi einen Ausfall zu beklagen“, sagt der Schalke-Trainer: „Nach einer Trainingseinheit hatte er eine Kniereizung. Es sieht ganz danach aus, dass er gegen Fortuna Düsseldorf ausfallen wird.“

Doch damit nicht genug. „Auch Kerim Calhanoglu hatte Probleme, und zwar im hinteren Oberschenkel-Bereich. Da müssen wir mal schauen, ob das reichen wird“, so Grammozis.

Schalke will zurück in die Erfolgsspur

Für Schalke geht es am Samstagabend darum, das 1:4-Debakel bei Jahn Regensburg aus der Vorwoche vergessen zu machen. „Das war ein Scheiß-Spiel“, sagt Grammozis: „Wir mussten dieses Spiel analysieren, und dann aber auch abhaken. Wir dürfen wegen eines solchen Spiels jetzt auch nicht alles in Frage stellen.“

Was den Trainer des FC Schalke 04 zuversichtlich stimmt: „Die Jungs versuchen jeden Tag sich zu verbessern. Dieses Gefühl geben die Jungs mir. Das ist für mich als Trainer das Wichtigste.“

Grammozis weiter: „Das Schlimmste wäre, wenn nach so einer Niederlage die Trainingswoche träge anläuft. Aber ich merke, dass der Fokus ganz klar auf Düsseldorf liegt. Und in dem Spiel wollen wir unseren Fans den ersten Heimsieg der Saison schenken.“

Schalke empfängt Düsseldorf

Nach dem großen Kader-Umbau in diesem Sommer sei die Mannschaft noch nicht eingespielt genug, so der S04-Coach. „Es greift einfach noch nicht jedes Rädchen ins andere. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir gegen Düsseldorf ein ganz anderes Gesicht zeigen werden.“

Nach vier Spieltagen steht Schalke mit vier Punkten auf dem 13. Platz. Auch die Düsseldorfer holten in den ersten vier Partien nur vier Zähler. Wer das West-Duell am Samstagabend gewinnt, erfährst du hier in unserem Live-Ticker. (dhe)