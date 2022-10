FC Schalke 04: Augsburg-Profi treibt S04-Anhänger zur Weißglut – „So ein Unsympath“

Enttäuschung beim FC Schalke 04!

Gegen den FC Augsburg kassiert der FC Schalke 04 eine bittere 2:3-Niederlage. Die S04-Fans gehen nach der Partie auf die Barrikaden. Grund dafür ist ein Profi des FC Augsburg.

FC Schalke 04: Augsburg-Profi treibt S04-Fans zur Weißglut

Am Ende musste mit Regenschirmen vor Becherwürfen oder sonstigen Gegenständen von den Schalke-Fans beschützt werden. Zuvor provozierte er die Anhänger der Königsblauen und kassierte viele Pfiffe ab. Die Rede ist von Augsburgs Rafal Gikiewicz.

FC Schalke 04 – FC Augsburg 2:3 (1:2)

Tore: 0:1 Demirovic (9.), 0:2 Demirovic (23.), 1:2 Terodde (33.), 2:2 Krauß (63.), 2:3 Hahn (77.)

Der FCA-Torhüter hielt in den Schlussminuten die drei Punkte seiner Mannschaft fest. Dabei griff Gikiewicz auch zu etwas unfairen Mitteln und spielte deutlich auf Zeit. Den S04-Fans in der Nordkurve hinter ihm gefiel das überhaupt nicht. Bei jedem Ballkontakt bekam der Pole viele Pfiffe ab.

Rafal Gikiewicz geht unter Schutz von Regenschirmen in die Kabine. Foto: IMAGO / Nordphoto

Als die Partie dann zu Ende war gab es die nächste Aufregung um den Torwart. Schnell griff dann Simon Terodde ein.

S04-Fans: „So ein Unsympath“

Weil der Augsburger nochmals die Schalke-Fans in der Nordkurve provozierte, schreitete Terodde ein und schimpfte mit dem Torwart. Es wäre nicht das erste Mal, dass Gikiewicz die heimischen Fans auf die Palme brachte. Bereits am 6. Spieltag beim 1:0-Sieg gegen Werder Bremen legte er sich mit den Anhängern an.

In den sozialen Netzwerken zeigten die Schalke-Fans deutlich, was sie von Gikiewicz hielten. „Er ist so lächerlich. Das muss überhaupt nicht sein. Schlechter Gewinner“, „Gikiewizc ist so ein Unsympath“ und „Rafał Gikiewicz einfach der unsympathischste Spieler der Liga“, heißt es unter anderem von vielen wütenden S04-Fans.