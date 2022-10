Schalke – Augsburg: Schock bei S04! Star muss verletzt raus

Bitterer Moment bei der Partie Schalke – Augsburg!

Ein S04-Star verletzte sich zur zweiten Halbzeit der Begegnung Schalke – Augsburg so schwer, dass er verletzt rausmusste.

Schalke – Augsburg: Schock bei S04!

Das tat schon beim Zusehen weh. In der 49. Minute blockt S04-Verteidiger Sepp van den Berg einen Schuss von Gegenspieler Berisha aus spitzem Winkel, knickt danach beim Auftreten sehr unglücklich um.

FC Schalke 04 – das ist Sepp van den Berg:

Am 20. Dezember 1991 in Zwolle (Niederlande) geboren

Spielte in der Jugend bei PEC Zwolle, eher er zum FC Liverpool wechselte

2021 an den englischen Zweitligisten Preston CE verliehen worden

Kam im Sommer 2022 zurück und wechselte zum FC Schalke 04

Für die Saison 2022/23 trägt van den Berg das königsblaue Trikot

Der Niederländer ging zu Boden, fasste sich an seinem Knöchel und wurde lange von den Ärzten behandelt.

Schalke: Sepp van den Berg musste verletzt rausgetragen werden. Foto: IMAGO / Nordphoto

Wenig später dann die bittere Nachricht: er muss raus. Van den Berg wurde anschließend mit der Trage vom Platz gebracht und den Applaus der Schalke-Anhänger.

Van den Berg verletzt raus

Für den Innenverteidiger kam anschließend der andere Neuzugang Leo Greiml in die Partie, der in den letzten 40 Minuten gemeinsam an der Seite von Maya Yoshida verteidigte.

Noch gibt es keine Diagnose um van den Bergs Verletzung. Allerdings sah es auf den TV-Bildern überhaupt nicht schön aus. Auf Twitter schrieb der S04-Account: „Sepp van den Berg befindet sich mit Verdacht auf eine Knöchelverletzung auf dem Weg ins Krankenhaus. Wir drücken dir die Daumen, Sepp.“

Besonders bitter: der U21-Nationalspieler wurde als Ersatz für Malick Thiaw geholt, der zu AC Milan gewechselt ist. Da aktuell auch Marcin Kaminski verletzt ausfällt, hat S04 nur noch zwei etatmäßige Innenverteidiger im Kader. Ibrahima Cisse, der im Sommer geholt wurde, ist ebenfalls angeschlagen und steht Frank Kramer nicht zur Verfügung.