Schalke – Augsburg: Fans platzt der Kragen! „Das ist einfach nur lächerlich“

Nächster Rückschlag für den FC Schalke 04!

Gegen den direkten Abstiegskonkurrenten FC Augsburg kassierte der FC Schalke 04 eine bittere Niederlage. Die Anhänger der Königsblauen sind stinkwütend.

Schalke verliert gegen Augsburg

Nach der Länderspielpause fieberten die S04-Fans die Partie ihrer Mannschaft entgegen. Gegen den FC Augsburg, der ebenfalls ein Kandidat auf die Abstiegsplätze in dieser Saison ist, sollten drei Punkte her.

Stattdessen gab es frühe Schreckmomente für die Knappen. Schon in der 9. Minute ging Augsburg durch Ermedin Demirovic in Führung, die Schalker Verteidigung sah dabei nicht gut aus. Und in der 23. Minute war es ebenfalls Demirovic, der auf 2:0 für den FCA erhöhte.

Schalke gab allerdings nicht auf, wollte vor der Pause den schnellen Anschluss und schaffte den auch durch Simon Terodde. Der Angreifer verkürzte auf 1:2.

S04-Fans stinkwütend

Nach dem Seitenwechsel war Königsblau die bessere und aktivere Mannschaft. Tom Krauß sorgte in der 63. Minute dann für den 2:2-Ausgleich. Das Stadion war da, die Fans peitschten ihre Mannschaft nach vorne. Wenig später flog dann Augsburgs Berisha mit gelb-rot vom Platz. Schalke war 20 Minuten in Überzahl und kassierte dann den nächsten Gegentreffer.

Andre Hahn erzielte das 3:2 für Augsburg und schockte damit ganz Schalke. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer probierte alles, konnte aber nicht mehr den Ausgleich erzielen. Durch die Pleite rutscht S04 in der Tabelle auf Platz 15 ab.

Die S04-Fans waren nach der Partie bedient. Schließlich war das in der Verteidigung ein sehr schlechtes Auftreten ihrer Mannschaft. Wir haben einige Kommentare in den sozialen Medien zusammengefasst: