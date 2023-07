FC Schalke 04: Fan-Traum zerplatzt – S04-Talent verkündet bittere Nachricht selbst

In der Knappenschmiede des FC Schalke 04 hat er alles kurz und klein geschossen und durfte deshalb mit den Profis die Sommervorbereitung absolvieren. Keke Topp ist gemeinsam mit Assan Ouedraogo die größte Nachwuchshoffnung der Königsblauen.

Viele Anhänger fordern daher auch, dass beide Talente in der Startelf des FC Schalke 04 stehen sollten, damit der Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga gelinge. Allerdings gibt es für die S04-Fans jetzt eine schlechte Nachricht – Topp verkündet sie selbst.

FC Schalke 04: Fan-Traum zerplatzt

Benedikt Höwedes, Julian Draxler, Leroy Sane: Die Liste mit Talenten des FC Schalke 04, die zu absoluten Top-Stars wurden, ist lang und wird Jahr für Jahr immer länger. Doch es gab schon lange keine Juwelen mehr wie Assan Ouedraogo und Keke Topp, die für so viel Euphorie gesorgt haben.

Während Ouedraogo sich Hoffnungen auf viele Einsätze in der 2. Bundesliga machen darf, sieht es bei Topp anders aus. Gegen Sebastian Polter und Simon Terodde hat er erstmal das Nachsehen. In der Generalprobe gegen Twente Enschede (2:2) stand der Stürmer nicht mal im Kader, spielte dafür mit der U23 der Königsblauen gegen Kickers Offenbach (2:2).

Dort wird Topp auch erstmal viel Spielpraxis sammeln, die für ihn wichtig sei, erklärte der 19-Jährige im Rahmen der Saisoneröffnung am Sonntag (23. Juli). „Es ist von vornherein so kommuniziert, dass ich auch in der U23 spielen werde“, so Topp. „Natürlich werde ich oben trainieren, aber wenn es besser für mich ist, in der U23 zu spielen, spiele ich dort, um mir Spielpraxis zu holen.“

Topp erstmal bei der U23

Bei den Profis des FC Schalke 04 konnte das Juwel schon sehr viel von den beiden Routiniers Terodde und Polter lernen. Vor allem mit dem S04-Kapitän habe er einen sehr engen Draht. „Er ist sehr wichtig für meine Entwicklung. Ich kann sehr viel von ihm lernen. Wir verstehen uns aber auch außerhalb des Fußballs gut“, schwärmte Topp von Terodde.

Und auch in der U23 wird Topp einen Torjäger an seiner Seite haben: Pierre-Michel Lasogga. Der ehemalige HSV-Stürmer wird in dieser Saison in der Regionalliga West für die zweite Mannschaft der Königsblauen auf Torejagd gehen. „Ich möchte bestmöglich von allen Spielern lernen. Ich möchte mich bestmöglich zeigen und mich weiterentwickeln und dann schauen, was mit der Zeit kommt“, sagte Topp.

Während für viele S04-Fans der Fan-Traum erstmal zerplatzt ist, zeigt sich das Talent hoch motiviert und will sich erstmal in der Reservemannschaft zeigen. Seine Chance wird er in dieser langen und schwierigen Saison sicherlich auch bekommen.