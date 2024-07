FC Schalke 04: Hojlund-Wirkung gleich spürbar – Mega-Star beobachtet S04 jetzt ganz genau

Der Hype ist grenzenlos. Beinahe könnte man meinen, der FC Schalke 04 habe den neuen Heilsbringer verpflichtet. Mit Emil Hojlund ist den Knappen mutmaßlich ein Coup gelungen. Die Fans können es kaum erwarten, ihn auf dem Platz zu sehen.

+++ Star löst Hype aus – jetzt fängt er die S04-Fans wieder ein +++

Allerdings hat die Hojlund-Verpflichtung nicht nur auf sportlicher Ebene Auswirkungen. Kaum war der Deal des FC Schalke 04 mit dem jungen Angreifer durch, machte sich ein Mega-Star bemerkbar. Er beobachtet die Knappen in Zukunft ganz genau.

FC Schalke 04 bekommt prominenten Follower

21 Jahre, 65 Millionen Euro Marktwert und über 2 Millionen Follower auf Instagram – plötzlich gerät S04 ins Blickfeld eines Fußball-Stars, der weit außerhalb des für den Klub Möglichen liegt. Doch wer Emil Hojlund verpflichtet, zieht zwangsläufig auch das Interesse seines Bruders auf sich.

Auch spannend: Blitz-Verkündung – erstes Wiedersehen mit Ex-S04-Star

Bei diesem handelt es sich um Rasmus Hojlund, seines Zeichens Stürmer der dänischen Nationalmannschaft und von Manchester United. Ebenjener Hojlund hinterließ beim FC Schalke 04 auf Instagram auch gleich mal einen „Follow“ – was der Klub auch gleich mal stolz zur Schau stellte. Immerhin folgen dem Dänen knapp eine Million Fans mehr als den Knappen.

Vorfreude ist riesig

Auch in seiner Story teilte Rasmus die Ankunft Emils in Gelsenkirchen, garnierte den Post mit einem Herz. Da scheint jemand mächtig stolz auf seinen kleinen Bruder zu sein. Und seine zahlreichen Follower aus aller Welt kommen dadurch ebenfalls mit Schalke in Kontakt. Beide Hojlunds trennen im Übrigen rund zwei Jahre Altersunterschied.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Emil freut sich ganz besonders auf seine nächste Karriere-Station. „Über Schalkes Interesse habe ich mich sehr gefreut und mir bei meinem ersten Besuch vor Ort ein Bild gemacht, das sehr überzeugend für mich und meine Familie war“, erklärte der S04-Zugang.

FC Schalke 04: Macht es Emil wie Rasmus?

Seine Hoffnung: einen ähnlichen Karrieredurchbruch schaffen, wie der Bruder. Rasmus Hojlund wechselte 2022 für 20 Millionen Euro von Sturm Graz zu Atalanta Bergamo. In Italien hinterließ er einen derart guten Eindruck, dass Manchester United vergangenen Sommer knapp 74 Millionen Euro für ihn auf den Tisch.

Mehr von uns liest du hier:

Bekäme der FC Schalke 04 auch nur ansatzweise so eine Summe, hätte das gleich zwei Vorteile. Ein beachtliches Loch in den Kassen wäre gestopft – und Hojlund hätte wohl auch sehr viele Tore und damit Punkte für den Klub gesichert. Die Entwicklung Emils wird sein berühmter Bruder mindestens beim S04-Instagram ganz genau verfolgen.