FC Schalke 04: Star löst Hype aus – jetzt fängt er die S04-Fans wieder ein

Der FC Schalke 04 geht in diesem Sommer auf große Shoppingtour. Anlässlich des großen Kaderumbruchs konnten die neuen S04-Bosse Ben Manga und Marc Wilmots bereits zehn Neuzugänge präsentieren.

In der Vorbereitung konnte dabei vor allem ein neuer Mann überzeugen: Moussa Sylla. Gleich sieben Mal netzte der Stürmer in den ersten vier Testspielen des FC Schalke 04 ein. Nun tritt der neue Hoffnungsträger jedoch auf die Euphoriebremse!

FC Schalke 04: Sylla deutlich – „Es waren nur Testspiele“

Im Interview mit der „WAZ“ spricht der malische Nationalspieler über seinen furiosen Start im neuen Verein: „Es ist natürlich toll, zu treffen, aber ich muss ruhig bleiben. Man darf nicht vergessen, dass es nur Testspiele waren. Ich muss genauso weitermachen und auch auf Schalke hart arbeiten“, so der gebürtige Franzose, der einst bei der AS Monaco schonmal Champions-League-Luft schnuppern durfte.

Auch interessant: FC Schalke 04: Aus und vorbei! S04 macht Abschied offiziell

Die Chance auf seine nächsten Treffer im königsblauen Trikot hat Sylla schon am Donnerstag (18. Juli). Dort trifft die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts im Testspiel auf den Drittligisten SC Verl. Anstoß ist um 18:30 Uhr in der SPORTCLUB Arena der Verler.

Nur wenige Tage später findet am Sonntag (21. Juli) dann der alljährliche Schalke-Tach statt. Dort werden Sylla und die anderen Neuzugänge dann zum ersten Mal die Wucht des FC Schalke 04 zu spüren bekommen, wenn einmal mehr tausende Knappen auf das Vereinsgelände strömen.

Am 3. August steht dann der erste Spieltag in der 2. Bundesliga an. Was Sylla über die Vorbereitung, das Team und den Saisonstart sagt, liest du bei der „WAZ„.