FC Schalke 04 mit Blitz-Verkündung – erstes Wiedersehen mit Ex-S04-Star

Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft beim FC Schalke 04 auf Hochtouren. Dazu gehören auch eine Reihe von Testspielen. Nun kommt ganz kurzfristig noch ein weiteres hinzu.

Am Freitag, nur einen Tag nach dem Test beim Drittligisten SC Verl, duelliert sich der FC Schalke 04 mit dem niederländischen Erstligisten FC Utrecht. Die Verkündung beinhaltet jedoch auch einen Haken – zumindest für die S04-Fans.

FC Schalke 04 verkündet kurzfristiges Testspiel

Am Donnerstag (18.30 Uhr) können die Fans ihre Knappen in der Verler Sportclub-Arena gegen den Drittligisten aus nächster Nähe begutachten. Zu gerne würden viele das sicher auch beim nun angekündigten Testspiel gegen den FC Utrecht tun. Doch die kurzfristig vereinbarte Partie am Freitag um 13.00 Uhr muss unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Organisatorische Gründe führt der Zweitligist dafür auf – und nennt sie im Detail: Superstar Taylor Swift macht den Fans einen Strich durch die Rechnung. Die Sängerin tritt am 17., 18. und 19. Juli in der Schalke-Arena auf. Am letzten der Konzerttage auf dem Berger Feld ein Testspiel mit Fans zu veranstalten, funktioniert leider nicht. Doch sehen können die königsblauen Anhänger das Utrecht-Spiel trotzdem.

Taylor Swift verhindert Testspiel vor Fans

Wie die Partie gegen Verl am Vorabend wird der FC Schalke 04 auch das Vorbereitungsspiel am Freitag live via Youtube streamen. So können die Fans den Stand der Vorbereitung in Matchpraxis begutachten – und auch die ersten Auftritte des Neuzugangs Emil Hojlund. Der Däne war am Dienstag als Neuzugang offiziell vorgestellt worden.

Für einen wird das Testspiel auf Schalke ganz besonders sein: Can Bozdogan wechselte 2022 von Gelsenkirchen nach Utrecht – erst auf Leihbasis, später für eine Million Euro fix. Nun kehrt er erstmals zurück und trifft auf die verbliebenen Teamkollegen aus seinen zwei Jahren beim FC Schalke 04.